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رياضة

قادماً من السعوديّة... أوباميانغ يعود إلى "أولمبيك مارسيليا"

Lebanon 24
31-07-2025 | 12:23
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أعلن فريق "أولمبيك مارسيليا" الفرنسيّ، أنّ المهاجم الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ عاد إلى صفوفه في صفقة انتقال حرّ.
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وكان أوباميانغ أمضى عاماً مع نادي القادسية السعودي. (الامارات 24)
 
 
 
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