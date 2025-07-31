قادماً من السعوديّة... أوباميانغ يعود إلى "أولمبيك مارسيليا"

أعلن فريق " مارسيليا" الفرنسيّ، أنّ المهاجم الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ عاد إلى صفوفه في صفقة انتقال حرّ.

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وكان أوباميانغ أمضى عاماً مع نادي القادسية السعودي. (الامارات 24)