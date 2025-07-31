بعد 12 عاماً مع ريال مدريد... رامون ينتقل إلى كومو

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بعد مسيرة امتدت لـ12 عاماً، أعلن عن انتقال مدافعه جاكوبو رامون إلى فريق كومو .وقال مسؤولو الفريق "الملكي": "يشكره نادينا على عمله والتزامه وتفانيه خلال فترة وجوده في ، ويتمنى له ولعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته". (الامارات 24)