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رياضة

بعد 12 عاماً مع ريال مدريد... رامون ينتقل إلى كومو

Lebanon 24
31-07-2025 | 15:45
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بعد مسيرة امتدت لـ12 عاماً، أعلن ريال مدريد الإسباني عن انتقال مدافعه جاكوبو رامون إلى فريق كومو الإيطالي.
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وقال مسؤولو الفريق "الملكي": "يشكره نادينا على عمله والتزامه وتفانيه خلال فترة وجوده في ريال مدريد، ويتمنى له ولعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته". (الامارات 24)
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