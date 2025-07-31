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رياضة
عين "مانشستر يونايتد" على دوناروما
Lebanon 24
31-07-2025
|
23:00
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كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، أنّ فريق "
مانشستر يونايتد
" الإنكليزيّ بدأ التفكير جدياً بالتعاقد مع الحارس
الإيطالي
جيانلويجي
دوناروما
.
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وجاء اهتمام "
يونايتد
" بضمّ دوناروما، ليثير المزيد من الشكوك حول مستقبل الحارس الكاميروني أندريه
أونانا
الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة. (العربية)
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