عين "مانشستر يونايتد" على دوناروما

كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، أنّ فريق " " الإنكليزيّ بدأ التفكير جدياً بالتعاقد مع الحارس .

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وجاء اهتمام " " بضمّ دوناروما، ليثير المزيد من الشكوك حول مستقبل الحارس الكاميروني أندريه الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة. (العربية)