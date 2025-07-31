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رياضة

عين "مانشستر يونايتد" على دوناروما

Lebanon 24
31-07-2025 | 23:00
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كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، أنّ فريق "مانشستر يونايتد" الإنكليزيّ بدأ التفكير جدياً بالتعاقد مع الحارس الإيطالي  جيانلويجي دوناروما.
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وجاء اهتمام "يونايتد" بضمّ دوناروما، ليثير المزيد من الشكوك حول مستقبل الحارس الكاميروني أندريه أونانا الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة. (العربية)

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