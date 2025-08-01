29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
15
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هذا ما قرّره الاتحاد الإنكليزي بشأن باكيتا
Lebanon 24
01-08-2025
|
00:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تحقيق شاق امتد لعامين، برّأ الاتحاد الإنكليزي
لكرة القدم
لاعب وسط وست هام والمنتخب البرازيلي لوكاس باكيتا من ادّعاءات تعمّده الحصول على بطاقات صفراء للتلاعب بأسواق المراهنات في أربع مباريات مختلفة بين تشرين الثاني 2022 وآب 2023. وأفاد الاتحاد، الخميس، بأن لجنة مستقلة خلصت إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات التهم، رغم اتهام اللاعب بعدم التعاون الكامل أثناء التحقيق.
Advertisement
التهم، التي وُجّهت رسميًا في أيار 2024، أشارت إلى احتمال استفادة معارف وأقارب باكيتا في
البرازيل
من رهانات تتعلق بالبطاقات الصفراء التي تلقاها أمام
ليستر سيتي
(تشرين الثاني 2022)،
أستون فيلا
(آذار 2023)، ليدز
يونايتد
(أيار 2023) وبورنموث (آب 2023). وعلى الرغم من أن اللاعب نفسه لم يُتهم بالمراهنة، فقد كان يواجه خطر الإيقاف
مدى الحياة
إذا ثبتت الإدانة.
عقب إعلان البراءة، قال باكيتا: "منذ اليوم الأول أكدت براءتي من هذه الاتهامات الخطيرة. الآن أتطلع للعودة إلى
كرة القدم
مبتسمًا". ووجّه شكره لزوجته وجماهير وست هام وعائلته وفريقه القانوني بقيادة أليستير كامبل، شريك مكتب "ليفِل" للمحاماة، الذي وصف القضية بأنها من "أثقل"
القضايا
مهنيًا وعاطفيًا على موكله. (football.london)
مواضيع ذات صلة
مفاجأة... هذا ما قرّره غزالة بشأن ترشّحه لرئاسة اتحاد بلديات زحلة!
Lebanon 24
مفاجأة... هذا ما قرّره غزالة بشأن ترشّحه لرئاسة اتحاد بلديات زحلة!
01/08/2025 08:56:32
01/08/2025 08:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما قرّره مجلس شورى الدولة بشأن الضريبة على المحروقات
Lebanon 24
إليكم ما قرّره مجلس شورى الدولة بشأن الضريبة على المحروقات
01/08/2025 08:56:32
01/08/2025 08:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن قانون الايجارات للأماكن غير السكنية.. هذا ما قرّره مجلس النواب
Lebanon 24
بشأن قانون الايجارات للأماكن غير السكنية.. هذا ما قرّره مجلس النواب
01/08/2025 08:56:32
01/08/2025 08:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الضربات على سوريا وأحداث السويداء... موقع أميركيّ: هذا ما قرّره نتنياهو
Lebanon 24
بشأن الضربات على سوريا وأحداث السويداء... موقع أميركيّ: هذا ما قرّره نتنياهو
01/08/2025 08:56:32
01/08/2025 08:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
في أغلى شواطئ المتوسط.. عطلة فخمة لديوكوفيتش وزوجته (صورة)
Lebanon 24
في أغلى شواطئ المتوسط.. عطلة فخمة لديوكوفيتش وزوجته (صورة)
00:49 | 2025-08-01
01/08/2025 12:49:18
Lebanon 24
Lebanon 24
دي يونغ يطمئن كتالونيا: سأجدد مع برشلونة قريباً
Lebanon 24
دي يونغ يطمئن كتالونيا: سأجدد مع برشلونة قريباً
23:48 | 2025-07-31
31/07/2025 11:48:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عين "مانشستر يونايتد" على دوناروما
Lebanon 24
عين "مانشستر يونايتد" على دوناروما
23:00 | 2025-07-31
31/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 12 عاماً مع ريال مدريد... رامون ينتقل إلى كومو
Lebanon 24
بعد 12 عاماً مع ريال مدريد... رامون ينتقل إلى كومو
15:45 | 2025-07-31
31/07/2025 03:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ7 أهداف... برشلونة يكتسح سيول الكوريّ
Lebanon 24
بـ7 أهداف... برشلونة يكتسح سيول الكوريّ
14:08 | 2025-07-31
31/07/2025 02:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
07:30 | 2025-07-31
31/07/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفيديو بألف كلمة
Lebanon 24
هذا الفيديو بألف كلمة
06:09 | 2025-07-31
31/07/2025 06:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!
Lebanon 24
رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!
11:00 | 2025-07-31
31/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد قبل جلسة الحكومة او بعدها؟
Lebanon 24
تصعيد قبل جلسة الحكومة او بعدها؟
09:30 | 2025-07-31
31/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... مراسل الـ"أم تي في" في المستشفى
Lebanon 24
بالصور... مراسل الـ"أم تي في" في المستشفى
16:15 | 2025-07-31
31/07/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:49 | 2025-08-01
في أغلى شواطئ المتوسط.. عطلة فخمة لديوكوفيتش وزوجته (صورة)
23:48 | 2025-07-31
دي يونغ يطمئن كتالونيا: سأجدد مع برشلونة قريباً
23:00 | 2025-07-31
عين "مانشستر يونايتد" على دوناروما
15:45 | 2025-07-31
بعد 12 عاماً مع ريال مدريد... رامون ينتقل إلى كومو
14:08 | 2025-07-31
بـ7 أهداف... برشلونة يكتسح سيول الكوريّ
12:23 | 2025-07-31
قادماً من السعوديّة... أوباميانغ يعود إلى "أولمبيك مارسيليا"
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
01/08/2025 08:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
01/08/2025 08:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
01/08/2025 08:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24