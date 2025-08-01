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رياضة

هذا ما قرّره الاتحاد الإنكليزي بشأن باكيتا

Lebanon 24
01-08-2025 | 00:21
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بعد تحقيق شاق امتد لعامين، برّأ الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم لاعب وسط وست هام والمنتخب البرازيلي لوكاس باكيتا من ادّعاءات تعمّده الحصول على بطاقات صفراء للتلاعب بأسواق المراهنات في أربع مباريات مختلفة بين تشرين الثاني 2022 وآب 2023. وأفاد الاتحاد، الخميس، بأن لجنة مستقلة خلصت إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات التهم، رغم اتهام اللاعب بعدم التعاون الكامل أثناء التحقيق.
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التهم، التي وُجّهت رسميًا في أيار 2024، أشارت إلى احتمال استفادة معارف وأقارب باكيتا في البرازيل من رهانات تتعلق بالبطاقات الصفراء التي تلقاها أمام ليستر سيتي (تشرين الثاني 2022)، أستون فيلا (آذار 2023)، ليدز يونايتد (أيار 2023) وبورنموث (آب 2023). وعلى الرغم من أن اللاعب نفسه لم يُتهم بالمراهنة، فقد كان يواجه خطر الإيقاف مدى الحياة إذا ثبتت الإدانة.

عقب إعلان البراءة، قال باكيتا: "منذ اليوم الأول أكدت براءتي من هذه الاتهامات الخطيرة. الآن أتطلع للعودة إلى كرة القدم مبتسمًا". ووجّه شكره لزوجته وجماهير وست هام وعائلته وفريقه القانوني بقيادة أليستير كامبل، شريك مكتب "ليفِل" للمحاماة، الذي وصف القضية بأنها من "أثقل" القضايا مهنيًا وعاطفيًا على موكله. (football.london)

 
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