مدير فني رياضي تعرّض لعملية سرقة.. زوجته خسرت أكثر من 6 مليون دولار

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تعرّض منزل الإنكليزي السابق هاري ريدناب الواقع في شبه ساندبانكس بدورست لعملية سطو منظّمة بعدما اقتحمه أفراد عصابة مقنّعون مستغلّين غياب صاحبيه. وبحسب ما كشفته صحيفة "ذا صن"، فإن اللصوص – الذين استخدموا مطارق ثقيلة لكسر الباب الأمامي – تمكنوا من الاستحواذ على مجوهرات ثمينة تعود لزوجته ساندرا إلى جانب بعض المقتنيات الفاخرة الأخرى.تشير لقطات كاميرات المراقبة إلى أنّ الجناة جالوا داخل ، المقدّر بنحو خمسة ملايين جنيه إسترليني، بحثاً عن الأشياء الثمينة قبل أن يلوذوا بالفرار. وترجّح مصادر مطلعة أنّ العصابة اطّلعت مسبقاً على مخططات المنزل المعروض للبيع عبر أحد المواقع العقارية، ما سهّل عليهم التخطيط للعملية وتوقيتها بدقة في ليلة كان فيها ريدناب يحضر مناسبة اجتماعية بينما تواجدت زوجته في .الشرطة المحلية في دورست أكدت مواصلة التحقيق وملاحقة الفاعلين، فيما رفض ممثلو ريدناب الإدلاء بتعليقات إضافية. ويستعد الزوجان للانتقال إلى فيلا جديدة مطلة على البحر في ساندبانكس بعدما فقدا الخصوصية في مسكنهما الحالي الذي انتقلا إليه عام 2021. (daily mail)