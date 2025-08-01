Advertisement

رياضة

مدير فني رياضي تعرّض لعملية سرقة.. زوجته خسرت أكثر من 6 مليون دولار

Lebanon 24
01-08-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1399312-638896367311120547.png
Doc-P-1399312-638896367311120547.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرّض منزل المدير الفني الإنكليزي السابق هاري ريدناب الواقع في شبه جزيرة ساندبانكس بدورست لعملية سطو منظّمة بعدما اقتحمه أفراد عصابة مقنّعون مستغلّين غياب صاحبيه. وبحسب ما كشفته صحيفة "ذا صن"، فإن اللصوص – الذين استخدموا مطارق ثقيلة لكسر الباب الأمامي – تمكنوا من الاستحواذ على مجوهرات ثمينة تعود لزوجته ساندرا إلى جانب بعض المقتنيات الفاخرة الأخرى.
Advertisement

تشير لقطات كاميرات المراقبة إلى أنّ الجناة جالوا داخل القصر، المقدّر بنحو خمسة ملايين جنيه إسترليني، بحثاً عن الأشياء الثمينة قبل أن يلوذوا بالفرار. وترجّح مصادر مطلعة أنّ العصابة اطّلعت مسبقاً على مخططات المنزل المعروض للبيع عبر أحد المواقع العقارية، ما سهّل عليهم التخطيط للعملية وتوقيتها بدقة في ليلة كان فيها ريدناب يحضر مناسبة اجتماعية بينما تواجدت زوجته في لندن.
أفادت التقارير أن عصابة مسلحة داهمت قصر هاري ريدناب الذي تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني. في الصورة: هاري ريدناب وساندرا <a class='entities-links' href='/entity/3509081502/هاريس/ar/1?utm_term=PublicFigures-هاريس&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-هاريس&id=398659&catid=0&pagetype=PublicFigures'>هاريس</a> يحضران فعالية "أب نيكست" على قناة <a class='entities-links' href='/entity/2335403721/سكاي-تي-في/ar/1?utm_term=PublicFigures-سكاي-تي-في&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-سكاي-تي-في&id=226077&catid=0&pagetype=PublicFigures'>سكاي تي في</a> في متحف تيت مودرن في 12 فبراير 2020 في لندن، <a class='entities-links' href='/entity/3155699581/إنجلترا/ar/1?utm_term=PublicFigures-إنجلترا&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-إنجلترا&id=346480&catid=0&pagetype=PublicFigures'>إنجلترا</a>.

الشرطة المحلية في دورست أكدت مواصلة التحقيق وملاحقة الفاعلين، فيما رفض ممثلو ريدناب الإدلاء بتعليقات إضافية. ويستعد الزوجان للانتقال إلى فيلا جديدة مطلة على البحر في ساندبانكس بعدما فقدا الخصوصية في مسكنهما الحالي الذي انتقلا إليه عام 2021. (daily mail)
مواضيع ذات صلة
البساط من صيدا: مساعدات وقروض بأكثر من 350 مليون دولار لإنعاش الجنوب
lebanon 24
01/08/2025 11:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
في العراق.. مديرة مصرف اختلست 160 مليون دولار
lebanon 24
01/08/2025 11:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قدمنا 60 مليون دولار مساعدات لغزة وسنقدم المزيد ونأمل أن تصل لأن الأموال والمساعدات تتعرض للسرقة
lebanon 24
01/08/2025 11:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لعملية اقتحام ونهب.. سرقة قصر نجم شهير والبحث جارٍ عن 3 مشتبه بهم (صور)
lebanon 24
01/08/2025 11:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2025-08-01
02:51 | 2025-08-01
00:49 | 2025-08-01
00:21 | 2025-08-01
23:48 | 2025-07-31
23:00 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24