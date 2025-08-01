لضم إيزاك.. نيوكاسل يونايتد يرفض عقد أغلى صفقة في تاريخ الكرة البريطانية مع ليفربول

رفض نادي الإنكليزي عرضا رسميا تقدم به للتعاقد مع المهاجم ألكسندر إيزاك في صفقة كان من الممكن أن تصبح الأغلى في تاريخ .

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ووفقا لصحيفة " ستار" فقد تقدم ليفربول بعرض رسمي قدر بحوالي 120 مليون جنيه إسترليني، وهو ما رفضه بشكل قاطع، إذ يرى أن المبلغ أقل من المطلوب في اللاعب الذي يقدر بـ150 مليون إسترليني. (روسيا اليوم)