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رياضة

لضم إيزاك.. نيوكاسل يونايتد يرفض عقد أغلى صفقة في تاريخ الكرة البريطانية مع ليفربول

Lebanon 24
01-08-2025 | 09:41
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رفض نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي عرضا رسميا تقدم به ليفربول للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في صفقة كان من الممكن أن تصبح الأغلى في تاريخ الكرة البريطانية.
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ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" الإنكليزية فقد تقدم ليفربول بعرض رسمي قدر بحوالي 120 مليون جنيه إسترليني، وهو ما رفضه نيوكاسل بشكل قاطع، إذ يرى أن المبلغ أقل من المطلوب في اللاعب الذي يقدر بـ150 مليون إسترليني. (روسيا اليوم) 

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