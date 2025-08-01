برسالة مؤثرة.. صلاح يودع زميله السابق في ليفربول (صور)

وجه رسالة وداع مؤثرة لزميله السابق في الذي رحل عن صفوف " " خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية إلى الألماني.

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ونشر صلاح عبر حساباته الرسمية رسالة وداعية عبر فيها عن امتنانه واحترامه الكبير لزميله السابق قائلا:"لقد تركت طاقتك وعزيمتك وشغفك في الملعب بصمة لن تنسى".



وأضاف صلاح:"كنا محظوظين حقا بوجودك في ليفربول، وكان شرفا لنا أن نشاركك جزءا من رحلتك وقصة نجاحك".



وتابع: "كزميل في الفريق كنت أكثر من جدير بالثقة، وكمصدر إلهام كنت رائعا ،وكصديق كنت أكثر من ذلك".

وأضاف: "رأينا جميعا القوة التي تطلبها الأمر للصمود في الأوقات الصعبة خارج الملعب، ما مررت به كان كفيلا بتحطيم أي شخص لكنك عدت أقوى وبذلت كل ما لديك من أجل النادي".واختتم النجم المصري رسالته بالقول:"هذا النوع من الصمود يمثل مصدر قوة للآخرين ولا يستحق سوى الاحترام أتمنى لك كل التوفيق في قادم الأيام يا لوتشو". (روسيا اليوم)