مفاوضات متقدمة بين الهلال ونجم من الدوري الإيطالي

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اقترب نادي السعودي من حسم صفقة مدوية قادمة من الدوري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وبحسب مصادر مطلعة فإن الهلال حصل على موافقة اللاعب البرازيلي إيدرسون نجم خط وسط أتالانتا الإيطالي لتدعيم الصفوف في الموسم الجديد.وطلب الإيطالي سيموني إنزاغي لفريق الهلال التعاقد مع إيدرسون لاقتناعه بقدراته وإمكاناته الفنية وحاجة الفريق الأزرق إلى خدماته.وينتهي عقد إيدرسون مع أتالانتا في صيف 2027، وسبق أن لعب النجم البرازيلي في صفوف كروزيرو وكورينثيانز بجانب اللعب مع ساليرنيتانا الإيطالي.ويسعى مسؤولو الهلال لحسم الصفقة وإقناع إدارة أتالانتا بالتخلي عن خدمات اللاعب وتلبية طلب إنزاغي بالتعاقد مع إيدرسون.(روسيا اليوم)