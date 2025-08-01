ريتشارد ماسترز: الدوري السعودي متطور ويتقدم إلى الأمام

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قبل عامين، قال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، في حديث لهيئة الإذاعة إنه «ليس قلقاً للغاية» بشأن التهديد الذي يشكله الدوري السعودي للمحترفين عندما انطلق المشروع الكبير بموجة من الاستقطابات لنجوم من العالم.ومنذ ذلك الحين أصبحت عمليات التعاقدات داخل الدوري السعودي أكثر استراتيجية، ولكن الأهم من ذلك أن الاتحاد الدولي منح حق استضافة 2034، ما يعني أن الاستثمار في كرة القدم في البلاد ينمو بشكل كبير.يأتي هذا في الوقت الذي يزعم فيه البعض أن الدوري الإنجليزي الممتاز أصبح أكثر قابلية للتنبؤ، حيث هبطت آخر ستة أندية صعدت إلى الدرجة الثانية على الفور وأصبحت الأندية الأكبر حجماً أكثر عدوانية في عمليات التعاقد مع اللاعبين.وأشار ريتشارد ماسترز لهيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، في مسألة تهديد الدوري السعودي، إلى فوز الهلال على مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، وقال: «أنا لست غافلاً عن حقيقة أن الدوري الإنجليزي الممتاز موجود في بيئة تنافسية للغاية، نحن نتابع دائماً ما يحدث».ويكمل: «من الواضح أن الدوري السعودي للمحترفين يتطور ويتقدم للأمام، وكذلك الحال بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، بالطبع لدينا مشاكلنا، ولكن المشجعين يريدون المشاهدة محلياً وحول العالم».ويستكمل: «أنت دائماً في خطر، لا أحد يعلم من سيفوز ويمكن للأندية أن تطمح للصعود في الدوري، وهناك منافسة في قاع الترتيب وعلى المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، وهناك من يأمل بالفوز باللقب، ما دام يظل الأمر على هذا النحو، فأنا متفائل للغاية بشأن مستقبل الدوري الإنجليزي الممتاز». (الشرق الأوسط)