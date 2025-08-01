ديوكوفيتش يعزز طموحات لو مان بالعودة إلى الدرجة الأولى الفرنسية

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لومان، الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الثانية الفرنسي، الجمعة، أن نجم التنس ديوكوفيتش أصبح مالكاً شريكاً له، إلى جانب السائقين السابقين لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، وهما فيليبي ماسا وكيفن ماجنوسن.وتتولى المجموعة البرازيلية «أوتفيلد»، وهي تحالف دولي، شارك في تأسيسه بيدرو أوليفيرا، قيادة هذا الاستثمار. وتضم جورجيوس فرانجوليس، الرئيس التنفيذي لعلامة الأغذية الصحية العالمية «أوك بيري».وقال النادي، في بيان: «ديوكوفيتش هو اللاعب الأكثر نجاحاً في التاريخ، الذي ستجلب قوته الذهنية ونهجه الفريد قيمة مضافة كبيرة. ماسا، الذي شارك في 15 موسماً في (فورمولا 1) وماجنوسن (10 مواسم)، سيساعدان في بناء بين ورياضة السيارات، وهي قوة مميزة لعلامة لومان التجارية».ويبدأ فريق لومان مشواره في الدرجة الثانية يوم 9 آب الحالي خارج أرضه أمام فريق جانجون. (الشرق الأوسط)