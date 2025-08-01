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رياضة

ديوكوفيتش يعزز طموحات لو مان بالعودة إلى الدرجة الأولى الفرنسية

Lebanon 24
01-08-2025 | 16:08
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أعلن نادي لومان، الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الثانية الفرنسي، الجمعة، أن نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش أصبح مالكاً شريكاً له، إلى جانب السائقين السابقين لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، وهما فيليبي ماسا وكيفن ماجنوسن.
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وتتولى المجموعة البرازيلية «أوتفيلد»، وهي تحالف دولي، شارك في تأسيسه بيدرو أوليفيرا، قيادة هذا الاستثمار. وتضم جورجيوس فرانجوليس، الرئيس التنفيذي لعلامة الأغذية الصحية العالمية «أوك بيري».

وقال النادي، في بيان: «ديوكوفيتش هو اللاعب الأكثر نجاحاً في التاريخ، الذي ستجلب قوته الذهنية ونهجه الفريد قيمة مضافة كبيرة. ماسا، الذي شارك في 15 موسماً في (فورمولا 1) وماجنوسن (10 مواسم)، سيساعدان في بناء الجسر بين كرة القدم ورياضة السيارات، وهي قوة مميزة لعلامة لومان التجارية».

ويبدأ فريق لومان مشواره في دوري الدرجة الثانية يوم 9 آب الحالي خارج أرضه أمام فريق جانجون. (الشرق الأوسط)
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