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رياضة
يسعى لضم مواطنه قائد فريق مانشستر.. رونالدو يتحرّك لعقد صفقة مدوية
Lebanon 24
02-08-2025
|
01:00
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يتحرّك النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
، قائد نادي النصر السعودي
لكرة القدم
، لإبرام صفقة كبرى جديدة، بضم مواطنه برونو فرنانديز قائد فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي.
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ويحاول رونالدو جمع برونو فرنانديز مع وجواو فيليكس داخل الفريق هذا الصيف، وبقيادة مواطنهم جورجي جيسوس.
وبحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية، يسعى رونالدو لتكرار ما فعله مع فيليكس الذي انضم إلى النصر مؤخرا، حيث يخطط الآن لخطف برونو فرنانديز، في واحدة من أكبر صفقات السوق الصيفي.
وقالت الصحيفة إن المقابل المالي لن يكون عائقا أمام إدارة نادي النصر، رغم أن قيمة اللاعب السوقية تبلغ 50 مليون
يورو
وفق موقع "ترانسفير ماركت".
وأوضحت: "رغم أن اللاعب رفض في وقت سابق عرضا ضخما من نادي
الهلال
، لكن وجود جورجي جيسوس على رأس الجهاز الفني، وكريستيانو رونالدو كقائد للفريق، يمثلان عنصرين مؤثرين في إقناع نجم مانشستر يونايتد، خاصة بعد أن كشفت الصحيفة عن وجود تطورات مهمة جرت يوم الخميس، قد تفتح الباب أمام بداية مفاوضات رسمية.
ولفتت "أبولا" إلى أنه جرى تواصل خلال الساعات الماضية بين اللاعب والنادي السعودي، كخطوة أولى طبيعية لاستكشاف مدى جدية النصر، وإمكانية التفاوض مع مانشستر يونايتد بشأن التخلي عن أحد أبرز لاعبيه.(روسيا اليوم)
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