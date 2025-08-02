30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
محامية حكيمي تنتقد النيابة الفرنسية.. إليكم السبب
Lebanon 24
02-08-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصفتها بـ "غير المفهومة"، قامت فاني كولان محامية النجم
المغربي
أشرف حكيمي لاعب
باريس سان جيرمان
بانتقاد طلبات
النيابة العامة
الفرنسية
بتحويل موكلها إلى
القضاء
بتهمة الاغتصاب.
Advertisement
وطلبت
النيابة
العامة في
فرنسا
أمس الجمعة إحالة قضية اللاعب المغربي إلى محكمة جنائية بتهمة اغتصاب شابة مطلع عام 2023، بينما ينفي نجم
باريس
سان جيرمان
تلك المزاعم.
وقالت فاني كولان محامية حكيمي لـ"فرانس برس: طلبات النيابة العامة الفرنسية غير مفهومة وغير منطقية بالنظر إلى الأدلة في هذه القضية.
وواصلت: نبقى نحن وأشرف محافظين على هدوئنا كما كنا عند بدء الإجراءات. وإذا تم المضي قُدما في هذه الطلبات، فسنلجأ بالتأكيد إلى كل السبل القانونية للطعن.
وفي المقابل قالت راشيل- فلور باردو محامية الفتاة لـ"فرانس برس": موكلتي تلقت هذا الخبر بارتياح.
وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع 2023 عندما اتهمت فتاة النجم المغربي باغتصابها إذ قالت بأنها تعرفت عليه في كانون الثاني من ذلك العام عبر تطبيق "إنستغرام" قبل أن يدعوها إلى منزله.
وبحسب إفادتها فإن حكيمي قبّلها وتحسس جسدها دون رضاها قبل أن يغتصبها، وهو ما ينفيه اللاعب الفائز بدوري أبطال
أوروبا
الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان.(العربية)
مواضيع ذات صلة
بوليتيكو: النيابة العامة الفرنسية تحقق في احتمال تورط نشطاء فرنسيين إسرائيليين في الإبادة الجماعية بغزة
Lebanon 24
بوليتيكو: النيابة العامة الفرنسية تحقق في احتمال تورط نشطاء فرنسيين إسرائيليين في الإبادة الجماعية بغزة
02/08/2025 14:11:49
02/08/2025 14:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
محامون يتقدّمون بإخبار أمام النيابة العامة البيئية في الشمال
Lebanon 24
محامون يتقدّمون بإخبار أمام النيابة العامة البيئية في الشمال
02/08/2025 14:11:49
02/08/2025 14:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البثّ الإسرائيلية: النيابة العامة تُوافق على طلب نتنياهو تأجيل شهادته بسبب زيارته إلى الولايات المتحدة
Lebanon 24
هيئة البثّ الإسرائيلية: النيابة العامة تُوافق على طلب نتنياهو تأجيل شهادته بسبب زيارته إلى الولايات المتحدة
02/08/2025 14:11:49
02/08/2025 14:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية.. ماذا قال حكيمي؟
Lebanon 24
عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية.. ماذا قال حكيمي؟
02/08/2025 14:11:49
02/08/2025 14:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لهذا السبب.. النيابة الإسبانية تطالب بسجن أحد لاعبي ريال مدريد و3 من زملائه السابقين
Lebanon 24
لهذا السبب.. النيابة الإسبانية تطالب بسجن أحد لاعبي ريال مدريد و3 من زملائه السابقين
04:00 | 2025-08-02
02/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يسعى لضم مواطنه قائد فريق مانشستر.. رونالدو يتحرّك لعقد صفقة مدوية
Lebanon 24
يسعى لضم مواطنه قائد فريق مانشستر.. رونالدو يتحرّك لعقد صفقة مدوية
01:00 | 2025-08-02
02/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاوضات متقدمة بين الهلال ونجم من الدوري الإيطالي
Lebanon 24
مفاوضات متقدمة بين الهلال ونجم من الدوري الإيطالي
23:00 | 2025-08-01
01/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ديوكوفيتش يعزز طموحات لو مان بالعودة إلى الدرجة الأولى الفرنسية
Lebanon 24
ديوكوفيتش يعزز طموحات لو مان بالعودة إلى الدرجة الأولى الفرنسية
16:08 | 2025-08-01
01/08/2025 04:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ريتشارد ماسترز: الدوري السعودي متطور ويتقدم إلى الأمام
Lebanon 24
ريتشارد ماسترز: الدوري السعودي متطور ويتقدم إلى الأمام
14:03 | 2025-08-01
01/08/2025 02:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟
15:21 | 2025-08-01
01/08/2025 03:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي: لهذا السبب لم أٌقدّم التعازي بوفاة زياد الرحباني
Lebanon 24
نادين الراسي: لهذا السبب لم أٌقدّم التعازي بوفاة زياد الرحباني
09:35 | 2025-08-01
01/08/2025 09:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ: "فيه ناس ما بتعرف اني ابن ابراهيم مرعشلي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ: "فيه ناس ما بتعرف اني ابن ابراهيم مرعشلي"
10:27 | 2025-08-01
01/08/2025 10:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة جداً لزياد الرحباني.. التقطها "مصور فيروز" الخاص
Lebanon 24
صورة نادرة جداً لزياد الرحباني.. التقطها "مصور فيروز" الخاص
14:56 | 2025-08-01
01/08/2025 02:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل الجلسة المفصلية: لقاء عون – رعد يثير الهواجس… فهل يمهّد للتصعيد؟
Lebanon 24
قبيل الجلسة المفصلية: لقاء عون – رعد يثير الهواجس… فهل يمهّد للتصعيد؟
11:00 | 2025-08-01
01/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:00 | 2025-08-02
لهذا السبب.. النيابة الإسبانية تطالب بسجن أحد لاعبي ريال مدريد و3 من زملائه السابقين
01:00 | 2025-08-02
يسعى لضم مواطنه قائد فريق مانشستر.. رونالدو يتحرّك لعقد صفقة مدوية
23:00 | 2025-08-01
مفاوضات متقدمة بين الهلال ونجم من الدوري الإيطالي
16:08 | 2025-08-01
ديوكوفيتش يعزز طموحات لو مان بالعودة إلى الدرجة الأولى الفرنسية
14:03 | 2025-08-01
ريتشارد ماسترز: الدوري السعودي متطور ويتقدم إلى الأمام
10:47 | 2025-08-01
برسالة مؤثرة.. صلاح يودع زميله السابق في ليفربول (صور)
فيديو
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
02/08/2025 14:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
02/08/2025 14:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
02/08/2025 14:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24