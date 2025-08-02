محامية حكيمي تنتقد النيابة الفرنسية.. إليكم السبب

Advertisement

وصفتها بـ "غير المفهومة"، قامت فاني كولان محامية النجم أشرف حكيمي لاعب بانتقاد طلبات بتحويل موكلها إلى بتهمة الاغتصاب.وطلبت العامة في أمس الجمعة إحالة قضية اللاعب المغربي إلى محكمة جنائية بتهمة اغتصاب شابة مطلع عام 2023، بينما ينفي نجم تلك المزاعم.وقالت فاني كولان محامية حكيمي لـ"فرانس برس: طلبات النيابة العامة الفرنسية غير مفهومة وغير منطقية بالنظر إلى الأدلة في هذه القضية.وواصلت: نبقى نحن وأشرف محافظين على هدوئنا كما كنا عند بدء الإجراءات. وإذا تم المضي قُدما في هذه الطلبات، فسنلجأ بالتأكيد إلى كل السبل القانونية للطعن.وفي المقابل قالت راشيل- فلور باردو محامية الفتاة لـ"فرانس برس": موكلتي تلقت هذا الخبر بارتياح.وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع 2023 عندما اتهمت فتاة النجم المغربي باغتصابها إذ قالت بأنها تعرفت عليه في كانون الثاني من ذلك العام عبر تطبيق "إنستغرام" قبل أن يدعوها إلى منزله.وبحسب إفادتها فإن حكيمي قبّلها وتحسس جسدها دون رضاها قبل أن يغتصبها، وهو ما ينفيه اللاعب الفائز بدوري أبطال الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان.(العربية)