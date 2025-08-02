28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بتهمة الاغتصاب.. أشرف حكيمي مهدد بالسجن!
Lebanon 24
02-08-2025
|
07:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الدولي
المغربي
أشرف حكيمي، نجم
باريس سان جيرمان
يواجه خطر السجن بعد اتهامات له بالاغتصاب في قضية تعود إلى شباط 2023.
Advertisement
وطالب الادعاء العام في
فرنسا
بموجب قرار نهائي صدر في 1 أب بإحالة اللاعب المغربي أشرف حكيمي (26 عاما) إلى
المحكمة الجنائية
بتهمة الاغتصاب.
وتعود وقائع القضية إلى ليلة السبت 25 شباط 2023 عشية مباراة الكلاسيكو بين مارسيليا وباريس
سان جيرمان
والتي غاب عنها حكيمي.
وأبلغت شابة تبلغ من العمر 24 عاما الشرطة بأنها تعرفت على اللاعب عبر تطبيق “إنستغرام” في 16 كانون الثاني 2023 وتواصلا لعدة أسابيع قبل أن تزوره تلك الليلة في منزله بضاحية بولوني-بيلانكور بعد أن أرسل لها سيارة خاصة.
وتقول الشابة إن اللاعب قبلها وأجبرها على علاقة جنسية رغم رفضها قبل أن تدفعه بقدمها ثم أرسلت رسالة نصية إلى صديقتها التي جاءت لنقلها من المكان.
وإذا ثبتت التهمة خلال المحاكمة فقد يواجه حكيمي عقوبة سجن تصل إلى 15 عاما.
وتم استدعاء المغربي حكيمي في وقت سابق ولكنه أنكر التهم الموجهة إليه بشكل قاطع مؤكدا في تصريحات سابقة أن القضية محاولة ابتزاز مالي فيما استمر
نادي باريس سان جيرمان
في دعمه طوال فترة التحقيق مشددا على ثقته في العدالة.
مواضيع ذات صلة
أشرف حكيمي يتألق في مونديال الأندية ويواصل رفع راية العرب
Lebanon 24
أشرف حكيمي يتألق في مونديال الأندية ويواصل رفع راية العرب
02/08/2025 21:14:09
02/08/2025 21:14:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسارة مونديال الأندية.. أشرف حكيمي يعبر عن حزنه
Lebanon 24
بعد خسارة مونديال الأندية.. أشرف حكيمي يعبر عن حزنه
02/08/2025 21:14:09
02/08/2025 21:14:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس دولة سابق مهدد بالسجن... فما السبب؟
Lebanon 24
رئيس دولة سابق مهدد بالسجن... فما السبب؟
02/08/2025 21:14:09
02/08/2025 21:14:09
Lebanon 24
Lebanon 24
محامية حكيمي تنتقد النيابة الفرنسية.. إليكم السبب
Lebanon 24
محامية حكيمي تنتقد النيابة الفرنسية.. إليكم السبب
02/08/2025 21:14:09
02/08/2025 21:14:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كاميرات المطار وثّقت اعتداءها.. بطلة العالم تواجه اتهامًا عشية سباق 100 متر للسيدات
Lebanon 24
كاميرات المطار وثّقت اعتداءها.. بطلة العالم تواجه اتهامًا عشية سباق 100 متر للسيدات
11:54 | 2025-08-02
02/08/2025 11:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل تهزّ ريال مدريد.. هذه المدة قد يقضيها راؤول أسينسيو في السجن
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل تهزّ ريال مدريد.. هذه المدة قد يقضيها راؤول أسينسيو في السجن
11:09 | 2025-08-02
02/08/2025 11:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قضية التعاقد مع فينيسيوس.. اتحاد جدة يحسم الأمر
Lebanon 24
قضية التعاقد مع فينيسيوس.. اتحاد جدة يحسم الأمر
10:37 | 2025-08-02
02/08/2025 10:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب.. النيابة الإسبانية تطالب بسجن أحد لاعبي ريال مدريد و3 من زملائه السابقين
Lebanon 24
لهذا السبب.. النيابة الإسبانية تطالب بسجن أحد لاعبي ريال مدريد و3 من زملائه السابقين
04:00 | 2025-08-02
02/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محامية حكيمي تنتقد النيابة الفرنسية.. إليكم السبب
Lebanon 24
محامية حكيمي تنتقد النيابة الفرنسية.. إليكم السبب
03:00 | 2025-08-02
02/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟
15:21 | 2025-08-01
01/08/2025 03:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة جداً لزياد الرحباني.. التقطها "مصور فيروز" الخاص
Lebanon 24
صورة نادرة جداً لزياد الرحباني.. التقطها "مصور فيروز" الخاص
14:56 | 2025-08-01
01/08/2025 02:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
Lebanon 24
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
04:41 | 2025-08-02
02/08/2025 04:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حرب وجبهة لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن حرب وجبهة لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
15:12 | 2025-08-01
01/08/2025 03:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
12:14 | 2025-08-02
02/08/2025 12:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:54 | 2025-08-02
كاميرات المطار وثّقت اعتداءها.. بطلة العالم تواجه اتهامًا عشية سباق 100 متر للسيدات
11:09 | 2025-08-02
فضيحة من العيار الثقيل تهزّ ريال مدريد.. هذه المدة قد يقضيها راؤول أسينسيو في السجن
10:37 | 2025-08-02
قضية التعاقد مع فينيسيوس.. اتحاد جدة يحسم الأمر
04:00 | 2025-08-02
لهذا السبب.. النيابة الإسبانية تطالب بسجن أحد لاعبي ريال مدريد و3 من زملائه السابقين
03:00 | 2025-08-02
محامية حكيمي تنتقد النيابة الفرنسية.. إليكم السبب
01:00 | 2025-08-02
يسعى لضم مواطنه قائد فريق مانشستر.. رونالدو يتحرّك لعقد صفقة مدوية
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
02/08/2025 21:14:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
02/08/2025 21:14:09
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
02/08/2025 21:14:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24