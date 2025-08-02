بتهمة الاغتصاب.. أشرف حكيمي مهدد بالسجن!

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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الدولي أشرف حكيمي، نجم يواجه خطر السجن بعد اتهامات له بالاغتصاب في قضية تعود إلى شباط 2023.وطالب الادعاء العام في بموجب قرار نهائي صدر في 1 أب بإحالة اللاعب المغربي أشرف حكيمي (26 عاما) إلى بتهمة الاغتصاب.وتعود وقائع القضية إلى ليلة السبت 25 شباط 2023 عشية مباراة الكلاسيكو بين مارسيليا وباريس والتي غاب عنها حكيمي.وأبلغت شابة تبلغ من العمر 24 عاما الشرطة بأنها تعرفت على اللاعب عبر تطبيق “إنستغرام” في 16 كانون الثاني 2023 وتواصلا لعدة أسابيع قبل أن تزوره تلك الليلة في منزله بضاحية بولوني-بيلانكور بعد أن أرسل لها سيارة خاصة.وتقول الشابة إن اللاعب قبلها وأجبرها على علاقة جنسية رغم رفضها قبل أن تدفعه بقدمها ثم أرسلت رسالة نصية إلى صديقتها التي جاءت لنقلها من المكان.وإذا ثبتت التهمة خلال المحاكمة فقد يواجه حكيمي عقوبة سجن تصل إلى 15 عاما.وتم استدعاء المغربي حكيمي في وقت سابق ولكنه أنكر التهم الموجهة إليه بشكل قاطع مؤكدا في تصريحات سابقة أن القضية محاولة ابتزاز مالي فيما استمر في دعمه طوال فترة التحقيق مشددا على ثقته في العدالة.