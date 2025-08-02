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رياضة
قضية التعاقد مع فينيسيوس.. اتحاد جدة يحسم الأمر
Lebanon 24
02-08-2025
|
10:37
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تعقيباً على التقارير التي ربطت اتحاد جدة السعودي بإمكانية التعاقد مع نجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، اعلن رامون بلانيس، المدير الرياضي لفريق
ريال مدريد
: "لم نتفاوض أو نتحدث مع فينيسيوس".
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لكن بلانيس أشار إلى أنه "من الطبيعي أن يرتبط اسم لاعب مثل فينيسيوس بدور مميز يتمتع بهذه القوة والتأثير"، في إشارة إلى الدوري السعودي.
وكانت عدة تقارير سابقة ربطت النجم البرازيلي بالانتقال إلى الدوري السعودي، خصوصا بعد تعثر المفاوضات بينه وبين إدارة
ريال
مدريد
بشأن تجديد عقده.
وفي وقت سابق، أكد بلانيس لصحيفة "ماركا"
الإسبانية
، أن إبرام صفقة من هذا النوع "ممكنة وواقعية، وقد يكون مفيدا لجميع الأطراف".
ويمتد عقد فينيسيوس الحالي مع ريال مدريد حتى صيف 2027.
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