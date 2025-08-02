قضية التعاقد مع فينيسيوس.. اتحاد جدة يحسم الأمر

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تعقيباً على التقارير التي ربطت اتحاد جدة السعودي بإمكانية التعاقد مع نجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، اعلن رامون بلانيس، المدير الرياضي لفريق : "لم نتفاوض أو نتحدث مع فينيسيوس".لكن بلانيس أشار إلى أنه "من الطبيعي أن يرتبط اسم لاعب مثل فينيسيوس بدور مميز يتمتع بهذه القوة والتأثير"، في إشارة إلى الدوري السعودي.وكانت عدة تقارير سابقة ربطت النجم البرازيلي بالانتقال إلى الدوري السعودي، خصوصا بعد تعثر المفاوضات بينه وبين إدارة بشأن تجديد عقده.وفي وقت سابق، أكد بلانيس لصحيفة "ماركا" ، أن إبرام صفقة من هذا النوع "ممكنة وواقعية، وقد يكون مفيدا لجميع الأطراف".ويمتد عقد فينيسيوس الحالي مع ريال مدريد حتى صيف 2027.