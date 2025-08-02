فضيحة من العيار الثقيل تهزّ ريال مدريد.. هذه المدة قد يقضيها راؤول أسينسيو في السجن

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وبحسب التقارير، لم يحضر أسينسيو الواقعة ولم يظهر في التسجيل ولم يُتهم بتصويره، لكن دوره المزعوم بدأ لاحقًا حين طلب receiving الفيديو وأطلع صديقًا عليه، رغم علمه—وفق الادعاء—بأنه صُوِّر دون موافقة وأن إحدى الفتيات المعنيات كانت قاصرًا.وتعود اللقطات إلى لقاء جنسي جرى في نادٍ شاطئي بجران كناريا في حزيران 2023، ويُزعم أن ثلاثة لاعبين سابقين في فريق شباب سجلوها سرًا، إذ كانت إحدى الفتاتين دون 16 عامًا والأخرى في الثامنة عشرة. وتشير وثائق المحكمة إلى أن التسجيل تم تداوله عبر مجموعات ، بينها مجموعة بعنوان "مهما أراد فيران".ويقول الادعاء إن أسينسيو طلب إرسال التسجيل في 23 حزيران، وتلقّاه بصيغة الفردي، ثم عرضه على خلال وجوده في لاس بالماس، رغم مطالبة الضحايا بحذفه. ووجِّهت إليه تهمتا "كشف أسرار" و"إباحية أطفال".ووفق صحيفة "ماركا"، يطلب الادعاء سجن أسينسيو لعامين وستة أشهر ويوم واحد، مع غرامة يومية قدرها 100 لمدة 24 شهرًا، وتعويض قدره 10 آلاف يورو للضحايا. وفي مذكرة منفصلة، طالب محامي القاصر بسجنه أربع سنوات، مطالبًا بمساواته بالمسؤولية مع اللاعبين الذين صوّروا ونشروا الفيديو.أما اللاعبون الثلاثة المتهمون بالتصوير والتوزيع، فيران رويز وخوان وأندريس غارسيا، فتُقترح بحقهم عقوبة السجن لأربع سنوات وسبعة أشهر، وأوامر تقييدية، وتعويض 25 ألف يورو لكل ضحية. (دايلي مايل)