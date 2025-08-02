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رياضة
كاميرات المطار وثّقت اعتداءها.. بطلة العالم تواجه اتهامًا عشية سباق 100 متر للسيدات
Lebanon 24
02-08-2025
|
11:54
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أُلقي القبض على بطلة العالم في سباق 100 متر، الأميركية شاكاري ريتشاردسون (25 عامًا)، نهاية الأسبوع الماضي بتهمة الاعتداء على صديقها العداء كريستيان كولمان في مطار سياتل–تاكوما الدولي، وفق تقرير للشرطة اطّلعت عليه وكالة أسوشيتد برس.
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وبحسب التقرير، تلقّى أحد ضباط
المطار
بلاغًا من مشرف إدارة أمن النقل بوجود خلاف بين الطرفين. وأظهرت لقطات الكاميرات أن ريتشاردسون مدّت ذراعها اليسرى وانتزعت حقيبة ظهر من كولمان، ووقفت في طريقه بينما كان يحاول تجنّبها، قبل أن يُدفَع إلى الحائط. كما بدا أنها ألقت شيئًا عليه، رجّحت إدارة أمن النقل أنه سماعات رأس. وأفاد التقرير بأن كولمان رفض المشاركة في التحقيق أو تسجيل نفسه كضحية.
وُجّهت لريتشاردسون تهمة "عنف منزلي – اعتداء من الدرجة الرابعة"، وتم إيداعها في مؤسسة الإصلاح الجنوبية (SCORE) في دي موين،
واشنطن
،
يوم الأحد
الساعة 6:54 مساءً، قبل إطلاق سراحها الاثنين الساعة 1:13 ظهرًا.
ويأتي الحادث قبل أربعة أيام من مشاركتها في التصفيات الافتتاحية لسباق 100 متر للسيدات ببطولة
الولايات المتحدة
في يوجين، أوريغون. وقال الاتحاد الأميركي لألعاب القوى إنه على علم بالتقارير وامتنع عن التعليق. وتحظى ريتشاردسون بإعفاء تلقائي للمشاركة في
بطولة العالم
المقررة في أيلول بطوكيو بصفتها حاملة اللقب.
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