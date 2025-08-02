داخل العناية المركزة.. وفاة لاعب كرة قدم عربي

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توفي اليوم السبت "بونجا"، حارس مرمى ، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية نتيجة إصابته بالتهاب حاد في وظائف الكبد. ومن المنتظر أن يُحدَّد موعد الجنازة والعزاء خلال الساعات المقبلة.وكانت حالة الحارس الشاب قد شهدت تدهورًا كبيرًا؛ إذ دخل في غيبوبة ووُضع على جهاز تنفّس صناعي، فيما أكّد مقربون أنه كان بحاجة عاجلة إلى زرع كبد، مع استكمال إجراءات طبية وإدارية لنقله وإتمام العملية. وأفاد الصديق بأن النادي، وعلى رأسه ، تابع حالة اللاعب وزاره بالمستشفى، مشيرًا إلى وجود متبرّع محتمل كان ينتظر نتائج الفحوصات.وبحسب مصادر داخل النادي، بدأت أزمة بونجا بمشكلة في الجهاز الهضمي أثّرت مباشرة على الكبد، ما انعكس لاحقًا على وظائف المخ وأدخله في حالة صحية حرجة استمرت أكثر من أسبوعين بين تحسّن طفيف وتدهور مفاجئ.