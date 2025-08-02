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رياضة
داخل العناية المركزة.. وفاة لاعب كرة قدم عربي
Lebanon 24
02-08-2025
|
14:53
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توفي اليوم السبت
محمد أبو النجا
"بونجا"، حارس مرمى
نادي وادي دجلة
، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية نتيجة إصابته بالتهاب حاد في وظائف الكبد. ومن المنتظر أن يُحدَّد موعد الجنازة والعزاء خلال الساعات المقبلة.
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وكانت حالة الحارس الشاب قد شهدت تدهورًا كبيرًا؛ إذ دخل في غيبوبة ووُضع على جهاز تنفّس صناعي، فيما أكّد مقربون أنه كان بحاجة عاجلة إلى زرع كبد، مع استكمال إجراءات طبية وإدارية لنقله وإتمام العملية. وأفاد
محمد عبد العليم
الصديق بأن النادي، وعلى رأسه
ماجد سامي
، تابع حالة اللاعب وزاره بالمستشفى، مشيرًا إلى وجود متبرّع محتمل كان ينتظر نتائج الفحوصات.
وبحسب مصادر داخل النادي، بدأت أزمة بونجا بمشكلة في الجهاز الهضمي أثّرت مباشرة على الكبد، ما انعكس لاحقًا على وظائف المخ وأدخله في حالة صحية حرجة استمرت أكثر من أسبوعين بين تحسّن طفيف وتدهور مفاجئ.
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