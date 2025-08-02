عودة تدريجية لباردغي بعد إصابة الرباط الصليبي

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انتقل روني باردغي هذا الصيف من إلى نادي كوبنهاغن الدنماركي في صفقة وُصفت بالمفاجئة، رغم أنّ اهتمام النادي باللاعب الشاب يعود لفترة سابقة، بحسب وكيله كريستيان إميل.وقال إميل لصحيفة بولد إنه كان في في أيار 2024 لحضور اجتماع يخص باردغي، عندما تلقّى اتصالًا يفيد بتعرّض اللاعب لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي: "خلال الاجتماع بدأ هاتفي يرنّ بلا توقف. كان فريق كوبنهاغن يبلغني بإصابة روني. ساد الصمت القاعة، وكانت لحظة قاسية للجميع بعد إدراك خطورة الإصابة على موهبة شابة."وأضاف: "ورغم ذلك، بقي اهتمام برشلونة قائمًا، وعقدنا اجتماعات عدة لاحقًا."وأبعدت الإصابة باردغي عن الملاعب فترة طويلة، قبل أن يعود تدريجيًا للمشاركة ويحقق في النهاية حلم انتقاله إلى برشلونة.