Advertisement

رياضة

عودة تدريجية لباردغي بعد إصابة الرباط الصليبي

Lebanon 24
02-08-2025 | 16:08
A-
A+
Doc-P-1399913-638897734717106542.png
Doc-P-1399913-638897734717106542.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتقل روني باردغي هذا الصيف من برشلونة إلى نادي كوبنهاغن الدنماركي في صفقة وُصفت بالمفاجئة، رغم أنّ اهتمام النادي باللاعب الشاب يعود لفترة سابقة، بحسب وكيله كريستيان إميل.
Advertisement

وقال إميل لصحيفة بولد إنه كان في مركز تدريب برشلونة في أيار 2024 لحضور اجتماع يخص باردغي، عندما تلقّى اتصالًا يفيد بتعرّض اللاعب لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي: "خلال الاجتماع بدأ هاتفي يرنّ بلا توقف. كان فريق كوبنهاغن يبلغني بإصابة روني. ساد الصمت القاعة، وكانت لحظة قاسية للجميع بعد إدراك خطورة الإصابة على موهبة شابة."

وأضاف: "ورغم ذلك، بقي اهتمام برشلونة قائمًا، وعقدنا اجتماعات عدة لاحقًا."

وأبعدت الإصابة باردغي عن الملاعب فترة طويلة، قبل أن يعود تدريجيًا للمشاركة ويحقق في النهاية حلم انتقاله إلى برشلونة.
 
 
مواضيع ذات صلة
مصر: عودة تدريجية لخدمات الاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس
lebanon 24
03/08/2025 08:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة تدريجية للإنترنت في إيران
lebanon 24
03/08/2025 08:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة البترول المصرية تعلن "بدء عودة إمدادات الغاز تدريجيا للقطاعات الصناعية صباح اليوم"
lebanon 24
03/08/2025 08:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء السوداني: خلال 6 أشهر سيعاد تأهيل مدينة الخرطوم وستعود الحكومة تدريجيا
lebanon 24
03/08/2025 08:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:12 | 2025-08-03
23:00 | 2025-08-02
14:53 | 2025-08-02
11:54 | 2025-08-02
11:09 | 2025-08-02
10:37 | 2025-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24