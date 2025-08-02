29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ميسي يغادر مباراة إنتر ميامي مصاباً
Lebanon 24
02-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
غادر النجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
، قائد
إنتر
ميامي الأمريكي، مباراة فريقه ضد نيكاكسا المكسيكي مصاباً.
Advertisement
والتقى الفريقان فجر اليوم الأحد في الجولة الثانية من بطولة كأس الدوريات والتي تجمع بين 18 فريق بالدوري الأمريكي ومثلها من الدوري المكسيكي.
ودفع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو
المدير الفني
لفريق إنتر ميامي بلاعبه فيديريكو ريدوندو على حساب
ليونيل ميسي
بعد إصابة الأخير.
وبحسب الصحفي سيمون إيفانز فإن مدة غياب
ميسي
المبدئية قد تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع في انتظار المزيد من التوضيحات من جانب النادي.
مواضيع ذات صلة
بعد قرار إيقافه.. مالك إنتر ميامي يخشى رحيل ميسي
Lebanon 24
بعد قرار إيقافه.. مالك إنتر ميامي يخشى رحيل ميسي
03/08/2025 08:40:33
03/08/2025 08:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ميسي يتوهّج مجددًا.. ويقود إنتر ميامي لسحق نيويورك ريد بولز بخماسية
Lebanon 24
ميسي يتوهّج مجددًا.. ويقود إنتر ميامي لسحق نيويورك ريد بولز بخماسية
03/08/2025 08:40:33
03/08/2025 08:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب إنتر ميامي يوضح حقيقة إصابة ميسي.. هذا ما قاله
Lebanon 24
مدرب إنتر ميامي يوضح حقيقة إصابة ميسي.. هذا ما قاله
03/08/2025 08:40:33
03/08/2025 08:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتر ميامي يضم رودريغو دي بول رسمياً
Lebanon 24
إنتر ميامي يضم رودريغو دي بول رسمياً
03/08/2025 08:40:33
03/08/2025 08:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قريباً.. زابارني إلى باريس سان جيرمان
Lebanon 24
قريباً.. زابارني إلى باريس سان جيرمان
00:12 | 2025-08-03
03/08/2025 12:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة تدريجية لباردغي بعد إصابة الرباط الصليبي
Lebanon 24
عودة تدريجية لباردغي بعد إصابة الرباط الصليبي
16:08 | 2025-08-02
02/08/2025 04:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل العناية المركزة.. وفاة لاعب كرة قدم عربي
Lebanon 24
داخل العناية المركزة.. وفاة لاعب كرة قدم عربي
14:53 | 2025-08-02
02/08/2025 02:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرات المطار وثّقت اعتداءها.. بطلة العالم تواجه اتهامًا عشية سباق 100 متر للسيدات
Lebanon 24
كاميرات المطار وثّقت اعتداءها.. بطلة العالم تواجه اتهامًا عشية سباق 100 متر للسيدات
11:54 | 2025-08-02
02/08/2025 11:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل تهزّ ريال مدريد.. هذه المدة قد يقضيها راؤول أسينسيو في السجن
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل تهزّ ريال مدريد.. هذه المدة قد يقضيها راؤول أسينسيو في السجن
11:09 | 2025-08-02
02/08/2025 11:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
Lebanon 24
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
14:15 | 2025-08-02
02/08/2025 02:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
Lebanon 24
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
04:41 | 2025-08-02
02/08/2025 04:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
12:39 | 2025-08-02
02/08/2025 12:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
100 ألف ليرة "تنقذ البلديات".. الحل في "المولدات"
Lebanon 24
100 ألف ليرة "تنقذ البلديات".. الحل في "المولدات"
04:30 | 2025-08-02
02/08/2025 04:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
12:14 | 2025-08-02
02/08/2025 12:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
00:12 | 2025-08-03
قريباً.. زابارني إلى باريس سان جيرمان
16:08 | 2025-08-02
عودة تدريجية لباردغي بعد إصابة الرباط الصليبي
14:53 | 2025-08-02
داخل العناية المركزة.. وفاة لاعب كرة قدم عربي
11:54 | 2025-08-02
كاميرات المطار وثّقت اعتداءها.. بطلة العالم تواجه اتهامًا عشية سباق 100 متر للسيدات
11:09 | 2025-08-02
فضيحة من العيار الثقيل تهزّ ريال مدريد.. هذه المدة قد يقضيها راؤول أسينسيو في السجن
10:37 | 2025-08-02
قضية التعاقد مع فينيسيوس.. اتحاد جدة يحسم الأمر
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
03/08/2025 08:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
03/08/2025 08:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
03/08/2025 08:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24