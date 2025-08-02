ميسي يغادر مباراة إنتر ميامي مصاباً

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والتقى الفريقان فجر اليوم الأحد في الجولة الثانية من بطولة كأس الدوريات والتي تجمع بين 18 فريق بالدوري الأمريكي ومثلها من الدوري المكسيكي.ودفع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو لفريق إنتر ميامي بلاعبه فيديريكو ريدوندو على حساب بعد إصابة الأخير.وبحسب الصحفي سيمون إيفانز فإن مدة غياب المبدئية قد تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع في انتظار المزيد من التوضيحات من جانب النادي.