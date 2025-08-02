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رياضة

ميسي يغادر مباراة إنتر ميامي مصاباً

Lebanon 24
02-08-2025 | 23:00
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غادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، مباراة فريقه ضد نيكاكسا المكسيكي مصاباً.
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والتقى الفريقان فجر اليوم الأحد في الجولة الثانية من بطولة كأس الدوريات والتي تجمع بين 18 فريق بالدوري الأمريكي ومثلها من الدوري المكسيكي.

ودفع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي بلاعبه فيديريكو ريدوندو على حساب ليونيل ميسي بعد إصابة الأخير.

وبحسب الصحفي سيمون إيفانز فإن مدة غياب ميسي المبدئية قد تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع في انتظار المزيد من التوضيحات من جانب النادي.
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