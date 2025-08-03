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رياضة
قريباً.. زابارني إلى باريس سان جيرمان
Lebanon 24
03-08-2025
|
00:12
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أفاد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات نيكولو شيرا أن
نادي باريس سان جيرمان
أتمّ صفقة التعاقد مع مدافع بورنموث ومنتخب
أوكرانيا
إيليا
زابارني، في صفقة بلغت قيمتها 68 مليون
يورو
.
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اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يُعد من أبرز مواهب الدفاع الأوروبية، وقد خاض الموسم الماضي 39 مباراة مع بورنموث في جميع المسابقات، قدّم خلالها تمريرة حاسمة، ولفت الأنظار بأدائه المتماسك.
ويمتد عقد زابارني الحالي حتى صيف 2029، في حين تُقدّر قيمته السوقية على موقع Transfermarkt بنحو 42 مليون يورو، ما يجعل قيمة الصفقة قفزة كبيرة عن التقييم الحالي.
ومن المتوقع أن يعلن
باريس سان جيرمان
رسميًا عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، ليعزز خط دفاعه بأحد أبرز مدافعي
أوروبا
الصاعدين.
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