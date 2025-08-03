Advertisement

رياضة

قريباً.. زابارني إلى باريس سان جيرمان

Lebanon 24
03-08-2025 | 00:12
A-
A+
Doc-P-1399952-638898020471183548.png
Doc-P-1399952-638898020471183548.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات نيكولو شيرا أن نادي باريس سان جيرمان أتمّ صفقة التعاقد مع مدافع بورنموث ومنتخب أوكرانيا إيليا زابارني، في صفقة بلغت قيمتها 68 مليون يورو.
Advertisement

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يُعد من أبرز مواهب الدفاع الأوروبية، وقد خاض الموسم الماضي 39 مباراة مع بورنموث في جميع المسابقات، قدّم خلالها تمريرة حاسمة، ولفت الأنظار بأدائه المتماسك.

ويمتد عقد زابارني الحالي حتى صيف 2029، في حين تُقدّر قيمته السوقية على موقع Transfermarkt بنحو 42 مليون يورو، ما يجعل قيمة الصفقة قفزة كبيرة عن التقييم الحالي.

ومن المتوقع أن يعلن باريس سان جيرمان رسميًا عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، ليعزز خط دفاعه بأحد أبرز مدافعي أوروبا الصاعدين.
مواضيع ذات صلة
الحارس شيفالييه يقترب من "باريس سان جيرمان"
lebanon 24
03/08/2025 08:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تشيلسي يهزم باريس سان جيرمان 3-صفر ويحرز كأس العالم للأندية لكرة القدم
lebanon 24
03/08/2025 08:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يسدد لاعبو باريس سان جيرمان ركلة بداية مبارياتهم إلى خارج الملعب؟
lebanon 24
03/08/2025 08:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس سان جيرمان يفك "عقدة بايرن" ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
lebanon 24
03/08/2025 08:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2025-08-02
16:08 | 2025-08-02
14:53 | 2025-08-02
11:54 | 2025-08-02
11:09 | 2025-08-02
10:37 | 2025-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24