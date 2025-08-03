قريباً.. زابارني إلى باريس سان جيرمان

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أفاد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات نيكولو شيرا أن أتمّ صفقة التعاقد مع مدافع بورنموث ومنتخب زابارني، في صفقة بلغت قيمتها 68 مليون .اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يُعد من أبرز مواهب الدفاع الأوروبية، وقد خاض الموسم الماضي 39 مباراة مع بورنموث في جميع المسابقات، قدّم خلالها تمريرة حاسمة، ولفت الأنظار بأدائه المتماسك.ويمتد عقد زابارني الحالي حتى صيف 2029، في حين تُقدّر قيمته السوقية على موقع Transfermarkt بنحو 42 مليون يورو، ما يجعل قيمة الصفقة قفزة كبيرة عن التقييم الحالي.ومن المتوقع أن يعلن رسميًا عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، ليعزز خط دفاعه بأحد أبرز مدافعي الصاعدين.