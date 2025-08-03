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رياضة
بعد عقود من الغياب… سبعيني يحقق حلمه في تمثيل بلاده بتنس الطاولة
Lebanon 24
03-08-2025
|
01:53
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بعد أكثر من نصف قرن على ممارسته الأولى للعبة، يحقق
البريطاني
جون بويسدن، البالغ من العمر 70 عامًا، حلمًا طال انتظاره: تمثيل بلاده في بطولة الأمم لتنس الطاولة.
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بويسدن، الذي بدأ مشواره الرياضي في أحد أندية روشفورد، عاد بقوة إلى الساحة بعد
سنوات من
الابتعاد، ليُدرج مؤخرًا ضمن قائمة أفضل عشرة لاعبين في فئة فوق السبعين على مستوى إنكلترا. وبهذا الإنجاز، تلقى دعوة رسمية للمشاركة مع منتخب بلاده في البطولة التي تستضيفها جامعة نوتنغهام ترينت بين 5 و7 أيلول المقبل.
ويقول بويسدن عن اختياره: "شعرت بفخر وسعادة كبيرين. كنت آمل فقط، دون أن أتوقع فعليًا، أن أحظى بهذه الفرصة".
رغم أنه اعتُبر المصنف الأول في
دوري
ساوثيند خلال الثمانينيات، ابتعد بويسدن عن اللعبة بعدما انشغل بحياته المهنية كتاجر في المدينة وبعائلته. لكنه عاد إلى الرياضة بعد تقاعده في سن الرابعة والخمسين، ليجد أن اللعبة قد تطورت كثيرًا، ما استدعى منه الكثير من الجهد لإعادة تأهيل مهاراته.
يقول مازحًا: "لم أكن اللاعب الأكثر موهبة بالفطرة. أصدقائي يعودون للعب بسهولة بعد انقطاع، لكنني أحتاج إلى التمرين والتكرار لأحافظ على مستواي". (BBC)
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