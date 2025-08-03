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رياضة

هاميلتون يصف نفسه بـ"عديم الفائدة"... وفيراري في مأزق ثقة

Lebanon 24
03-08-2025 | 03:20
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لم يخفِ لويس هاميلتون خيبة أمله بعد تأهله في المركز الثاني عشر خلال التصفيات المؤهلة لجائزة المجر الكبرى، حيث خرج من الجزء الثاني، وترك زميله في فيراري، شارل لوكلير، يخطف صدارة الانطلاق في مفاجأة مدوية على حلبة هنغارورينغ.
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السائق البريطاني المخضرم، الذي لم يصعد بعد إلى منصة التتويج مع فيراري في 13 سباقًا خاضها، قال عبر راديو الفريق: "أنا عديم الفائدة، عديم الفائدة تمامًا"، قبل أن يوضح في مقابلة تلفزيونية أن المشكلة ليست في السيارة، بل فيه شخصيًا. وأضاف: "سترون السيارة في المقدمة، هذا يعني أن المشكلة عندي".

هاميلتون، الذي يحتفل بعامه الأربعين، خاض موسمه الأول مع فيراري وسط تحديات متتالية، ولم تحقق الشراكة المنتظرة مع الفريق الإيطالي نتائج توازي الآمال، باستثناء فوز مبكر في الصين ومركز أول في سباق السرعة.

مدير فيراري فريد فاسور أشار إلى أن هاميلتون كان على بُعد أجزاء من الثانية من التأهل، معتبرًا أن الظروف المناخية المتقلبة لعبت دورًا، بينما نجح لوكلير في الاستفادة القصوى منها.

أما محللة الفورمولا 1 جيمي تشادويك، فرفضت بشدة توصيف هاميلتون لنفسه، قائلة: "من الصعب الاستماع إليه بهذا الشكل. هو ليس عديم الفائدة بالتأكيد. هذا ليس لويس الذي نعرفه". وأضافت أن الفارق بينه وبين لوكلير لا يعكس انهيارًا، بل قد يكون عائدًا لاختلافات دقيقة في الإعداد أو تقلبات الحلبة.

يُذكر أن سباق الجائزة الكبرى المجري ينطلق اليوم الأحد، وسط ترقّب كبير لأداء فيراري المتباين بين سائقيه، ومعركة هاميلتون المستمرة لإثبات الذات داخل الفريق الأحمر.
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