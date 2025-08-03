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لم يخفِ لويس هاميلتون خيبة أمله بعد تأهله في المركز خلال التصفيات المؤهلة لجائزة الكبرى، حيث خرج من الجزء الثاني، وترك زميله في فيراري، لوكلير، يخطف صدارة الانطلاق في مفاجأة مدوية على حلبة هنغارورينغ.السائق المخضرم، الذي لم يصعد بعد إلى منصة التتويج مع فيراري في 13 سباقًا خاضها، قال عبر راديو الفريق: "أنا عديم الفائدة، عديم الفائدة تمامًا"، قبل أن يوضح في مقابلة تلفزيونية أن المشكلة ليست في السيارة، بل فيه شخصيًا. وأضاف: "سترون السيارة في المقدمة، هذا يعني أن المشكلة عندي".هاميلتون، الذي يحتفل بعامه الأربعين، خاض موسمه الأول مع فيراري وسط تحديات متتالية، ولم تحقق الشراكة المنتظرة مع الفريق نتائج توازي الآمال، باستثناء فوز مبكر في ومركز أول في سباق السرعة.مدير فيراري فريد فاسور أشار إلى أن هاميلتون كان على بُعد أجزاء من الثانية من التأهل، معتبرًا أن الظروف المناخية المتقلبة لعبت دورًا، بينما نجح لوكلير في الاستفادة القصوى منها.أما محللة تشادويك، فرفضت بشدة توصيف هاميلتون لنفسه، قائلة: "من الصعب الاستماع إليه بهذا الشكل. هو ليس عديم الفائدة بالتأكيد. هذا ليس لويس الذي نعرفه". وأضافت أن الفارق بينه وبين لوكلير لا يعكس انهيارًا، بل قد يكون عائدًا لاختلافات دقيقة في الإعداد أو تقلبات الحلبة.يُذكر أن سباق المجري ينطلق اليوم الأحد، وسط ترقّب كبير لأداء فيراري المتباين بين سائقيه، ومعركة هاميلتون المستمرة لإثبات الذات داخل الفريق الأحمر.