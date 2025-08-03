نوريس عاد إلى حبيبته السابقة.. وصور توثّق

Advertisement

عاد نجم الفورمولا 1 لاندو نوريس إلى الظهور العلني برفقة عارضة الأزياء والممثلة مارغريدا كورسيرو، في خطوة أعادت إشعال الحديث حول استئناف علاقتهما بعد فترة انفصال.شوهد يدخلان معًا إلى حلبة هنغارورينغ، حيث اصطحب نوريس صديقته إلى منطقة فرق ماكلارين، وبدت مارغريدا متألقة بفستان أبيض أنيق ونظارات شمسية داكنة، فيما حافظ السائق البريطاني على طابعه الرياضي بقميص برتقالي يحمل شعار فريقه وبنطال أسود.العلاقة التي بدأت بين نوريس وكورسيرو في أيار 2023 بعد انفصاله عن البرتغالية لويسينيا أوليفيرا، عرفت تقلبات كثيرة، لكنها لم تغب طويلاً عن رادارات الصحافة. وسبق أن شوهدت مارغريدا إلى جانب والدة نوريس خلال سباق موناكو في أيار الفائت، ما اعتُبر مؤشراً على تقارب جديد بين الطرفين.مارغريدا، البالغة من العمر 22 عامًا، تُعد من أبرز الوجوه الشابة في عالم الترفيه ، حيث جمعت بين التمثيل وعروض الأزياء، وحققت شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من مليوني متابع على إنستغرام. كما تُعرف بمشاركتها في مبادرات الأزياء المستدامة من خلال علامتها الخاصة Missus.