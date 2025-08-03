بايرن ميونخ يؤكد رحيل بالينيا.. والوجهة الأقرب توتنهام

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أكد كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أن لاعب الوسط بالينيا في طريقه لمغادرة النادي بعد عام واحد فقط من انضمامه، وسط مفاوضات متقدمة مع نادٍ آخر.وقال فرويند عقب فوز على ليون (2-1) وديًا استعدادًا للموسم الجديد:"إذا سارت الأمور كما ينبغي، ستتم الصفقة قريبًا."وتشير تقارير متعددة إلى أن بالينيا سينتقل إلى على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء النهائي.وكان بالينيا هدفًا رئيسيًا لبايرن في صيف 2023 عندما كان مدربًا للفريق، قبل أن ينجح النادي في ضمه من فولهام في 2024 مقابل 51 مليون بعقد حتى 2028. لكن بعد رحيل توخيل، لم يحصل اللاعب على فرص منتظمة مع المدرب الجديد فينسنت كومباني، وغاب عن مواجهة ليون الودية السبت الفائت.