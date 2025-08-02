هذا هو العمر الذهبي في سوق انتقالات كرة القدم!

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كثيراً ما تُتداول مصطلحات مثل "القيمة السوقية" للاعبي ، وهي تشير إلى تقدير مالي يتأثر بعدة عوامل، أبرزها مستوى اللاعب، وطلب الأندية عليه، إضافة إلى عمره، مركزه في الملعب، جنسيته، واسم النادي الذي يمثله.وبحسب تقرير جديد لموقع "ترانسفير ماركت" الألماني، فإن العمر الذي يحمل أعلى قيمة سوقية حالياً في عالم كرة القدم هو 25 عاماً. فقد بلغت القيمة الإجمالية لـ6058 لاعباً بهذا العمر نحو 6.98 مليارات ، بمعدل 1.15 مليون يورو لكل لاعب.ويأتي في الصدارة النجم (لاعب سيتي)، الذي يُعتبر الأعلى قيمة في هذه الفئة العمرية بقيمة تصل إلى 180 مليون يورو.ويفسّر الخبراء هذا التقييم المرتفع لسن 25 عاماً بأنه يمثل ذروة النضج البدني والفني للاعب، حيث يكون قد اكتسب خبرة ميدانية كافية، دون أن يفقد بعد طاقته البدنية أو سرعته، ما يجعله مثالياً للأندية الباحثة عن أداء قوي وعطاء مستمر لسنوات.وجاء ترتيب الأعمار الأكثر قيمة في سوق الانتقالات كالتالي:- 25 سنة: 6058 لاعباً / 6.98 مليارات يورو- 26 سنة: 5474 لاعباً / 6.24 مليارات يورو- ⁠24 سنة: 6218 لاعباً / 6.12 مليارات يورو- ⁠23 سنة: 6333 لاعباً / 5.92 مليارات يورو- ⁠27 سنة: 4964 لاعباً / 5.57 مليارات يوروأما من فئة اللاعبين الأصغر سناً، فقد برز اسم نجم الشاب لامين جمال، البالغ من العمر 18 عاماً، كأعلى اللاعبين قيمة في العالم حالياً، بقيمة تصل إلى 200 مليون يورو، رغم حداثة سنّه.ويُذكر أن موقع "ترانسفير ماركت"، الذي أطلق عام 2000، يُعد مرجعاً أساسياً للأندية والمحللين والمشجعين، حيث يصدر تحديثات منتظمة لقيم أكثر من 82 ألف لاعب حول العالم، استناداً إلى معايير دقيقة تشمل الأداء، العمر، الخبرات، الإنجازات، والموقع الجغرافي.