Advertisement

رياضة

هذا هو العمر الذهبي في سوق انتقالات كرة القدم!

Lebanon 24
02-08-2025 | 22:40
A-
A+
Doc-P-1400153-638898396727932273.jpeg
Doc-P-1400153-638898396727932273.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كثيراً ما تُتداول مصطلحات مثل "القيمة السوقية" للاعبي كرة القدم، وهي تشير إلى تقدير مالي يتأثر بعدة عوامل، أبرزها مستوى اللاعب، وطلب الأندية عليه، إضافة إلى عمره، مركزه في الملعب، جنسيته، واسم النادي الذي يمثله.
Advertisement

وبحسب تقرير جديد لموقع "ترانسفير ماركت" الألماني، فإن العمر الذي يحمل أعلى قيمة سوقية حالياً في عالم كرة القدم هو 25 عاماً. فقد بلغت القيمة الإجمالية لـ6058 لاعباً بهذا العمر نحو 6.98 مليارات يورو، بمعدل 1.15 مليون يورو لكل لاعب.

ويأتي في الصدارة النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (لاعب مانشستر سيتي)، الذي يُعتبر الأعلى قيمة في هذه الفئة العمرية بقيمة تصل إلى 180 مليون يورو.

ويفسّر الخبراء هذا التقييم المرتفع لسن 25 عاماً بأنه يمثل ذروة النضج البدني والفني للاعب، حيث يكون قد اكتسب خبرة ميدانية كافية، دون أن يفقد بعد طاقته البدنية أو سرعته، ما يجعله مثالياً للأندية الباحثة عن أداء قوي وعطاء مستمر لسنوات.

وجاء ترتيب الأعمار الأكثر قيمة في سوق الانتقالات كالتالي:
- 25 سنة: 6058 لاعباً / 6.98 مليارات يورو
- 26 سنة: 5474 لاعباً / 6.24 مليارات يورو
- ⁠ 24 سنة: 6218 لاعباً / 6.12 مليارات يورو
- ⁠ 23 سنة: 6333 لاعباً / 5.92 مليارات يورو
- ⁠ 27 سنة: 4964 لاعباً / 5.57 مليارات يورو

أما من فئة اللاعبين الأصغر سناً، فقد برز اسم نجم برشلونة الشاب لامين جمال، البالغ من العمر 18 عاماً، كأعلى اللاعبين قيمة في العالم حالياً، بقيمة تصل إلى 200 مليون يورو، رغم حداثة سنّه.

ويُذكر أن موقع "ترانسفير ماركت"، الذي أطلق عام 2000، يُعد مرجعاً أساسياً للأندية والمحللين والمشجعين، حيث يصدر تحديثات منتظمة لقيم أكثر من 82 ألف لاعب حول العالم، استناداً إلى معايير دقيقة تشمل الأداء، العمر، الخبرات، الإنجازات، والموقع الجغرافي.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
في أضخم صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية.. ريال مدريد يضم ماستانتونو
lebanon 24
03/08/2025 21:48:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تذاكر مباريات كرة القدم "وصفة طبية" لعلاج الاكتئاب في إنجلترا!
lebanon 24
03/08/2025 21:48:18 Lebanon 24 Lebanon 24
برونز تحذّر: العنصرية تواكب نمو كرة القدم النسائية
lebanon 24
03/08/2025 21:48:18 Lebanon 24 Lebanon 24
من هو لاعب كرة القدم المفضل لدى دونالد ترامب؟
lebanon 24
03/08/2025 21:48:18 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:09 | 2025-08-03
06:48 | 2025-08-03
06:11 | 2025-08-03
04:37 | 2025-08-03
03:20 | 2025-08-03
01:53 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24