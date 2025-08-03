نهاية موجعة لحارس عربي.. أزمة في الكبد تودي بحياته (صورة)

بعد صراع مع أزمة صحية مفاجئة، توفي أمس السبت، حارس مرمى نادي وادي دجلة ومنتخب مصر للمحليين، محمد أبو النجا الشهير بـ"بونجا"، عن عمر ناهز 36 عاما.



وتدهورت الحالة الصحية لأبو النجا خلال الأيام الماضية، عقب إصابته بمشكلة خطيرة في الكبد أدت إلى دخوله في غيبوبة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في أحد المستشفيات.

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