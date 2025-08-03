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رياضة
نهاية موجعة لحارس عربي.. أزمة في الكبد تودي بحياته (صورة)
Lebanon 24
03-08-2025
|
15:35
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بعد صراع مع أزمة صحية مفاجئة، توفي أمس السبت، حارس مرمى نادي وادي دجلة ومنتخب مصر للمحليين، محمد أبو النجا الشهير بـ"بونجا"، عن عمر ناهز 36 عاما.
وتدهورت الحالة الصحية لأبو النجا خلال الأيام الماضية، عقب إصابته بمشكلة خطيرة في الكبد أدت إلى دخوله في غيبوبة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في أحد المستشفيات.
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ونعى نادي وادي دجلة لاعبه السابق عبر بيان نشره على صفحته الرسمية في "
فيسبوك
"، قال فيه: "ينعي رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي وادي دجلة ببالغ الحزن والأسى، فقيدنا
الغالي
وحارس مرمانا محمد أبو النجا (بونجا)، الذي وافته
المنية
في يومٍ حزين خيّم على قلوبنا جميعا، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".
الاتحاد المصري
لكرة القدم
، نعى بدوره الحارس الراحل، حيث عبّر
رئيس الاتحاد
هاني أبو ريدة وأعضاء المجلس عن حزنهم لفقدان "أحد أبناء
الكرة
المصرية
"، داعين له بالرحمة ولعائلته بالصبر.
ويعد محمد أبو النجا من الأسماء البارزة في حراسة المرمى على مستوى الكرة المحلية، حيث مثل وادي دجلة لسنوات، وكان ضمن قائمة منتخب مصر للمحليين في مشاركات سابقة.
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