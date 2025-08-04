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رياضة
دخل في نوبة بكاء.. سون ينهار خلال مباراة توتنهام ونيوكاسل
Lebanon 24
04-08-2025
|
01:00
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دخل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، قائد
توتنهام
الإنكليزي، في نوبة بكاء خلال مباراته الأخيرة التي تعادل فيها فريقه أمام
نيوكاسل
1-1، في العاصمة
الكورية
الجنوبية سيول، ضمن استعدادت الفريقين للموسم الجديد.
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وشهدت المباراة تحية خاصة من لاعبي فريق توتنهام لزميلهم وقائد الفريق، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، وذلك عند استبداله في الدقيقة 65، حيث من المرجح أن تكون ودية نيوكاسل هي الأخيرة للاعب مع الفريق، بعدما أعلن رحيله عن النادي قبل أيام قليلة منهيا بذلك عشرة أعوام قضاها في صفوف الفريق منذ انضمامه إليه عام 2015 قادما من باير ليفركوزن الألماني.
وسيخوض توتنهام مباراة ودية أخرى أمام
بايرن ميونخ
الألماني، يوم الخميس المقبل، قبل أن يبدأ الفريق اللندني مشواره في
الدوري الإنكليزي
بمواجهة بيرنلي يوم 16 من الشهر الجاري.
على
الجانب الآخر
، سيخوض نيوكاسل مباراتين وديتين يومي الجمعة والسبت المقبلين أمام كل من إسبانيول الإسباني ومواطنه
أتلتيكو مدريد
على الترتيب، قبل أن ينطلق مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة
أستون فيلا
يوم 16 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى.
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