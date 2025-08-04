دخل في نوبة بكاء.. سون ينهار خلال مباراة توتنهام ونيوكاسل

دخل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، قائد الإنكليزي، في نوبة بكاء خلال مباراته الأخيرة التي تعادل فيها فريقه أمام 1-1، في العاصمة الجنوبية سيول، ضمن استعدادت الفريقين للموسم الجديد.

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وشهدت المباراة تحية خاصة من لاعبي فريق توتنهام لزميلهم وقائد الفريق، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، وذلك عند استبداله في الدقيقة 65، حيث من المرجح أن تكون ودية نيوكاسل هي الأخيرة للاعب مع الفريق، بعدما أعلن رحيله عن النادي قبل أيام قليلة منهيا بذلك عشرة أعوام قضاها في صفوف الفريق منذ انضمامه إليه عام 2015 قادما من باير ليفركوزن الألماني.



وسيخوض توتنهام مباراة ودية أخرى أمام الألماني، يوم الخميس المقبل، قبل أن يبدأ الفريق اللندني مشواره في بمواجهة بيرنلي يوم 16 من الشهر الجاري.



على ، سيخوض نيوكاسل مباراتين وديتين يومي الجمعة والسبت المقبلين أمام كل من إسبانيول الإسباني ومواطنه على الترتيب، قبل أن ينطلق مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة يوم 16 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى.