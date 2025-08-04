Advertisement

رياضة

دخل في نوبة بكاء.. سون ينهار خلال مباراة توتنهام ونيوكاسل

Lebanon 24
04-08-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1400314-638898914000846293.jpg
Doc-P-1400314-638898914000846293.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دخل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، قائد توتنهام الإنكليزي، في نوبة بكاء خلال مباراته الأخيرة التي تعادل فيها فريقه أمام نيوكاسل 1-1، في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، ضمن استعدادت الفريقين للموسم الجديد.
Advertisement
 
وشهدت المباراة تحية خاصة من لاعبي فريق توتنهام لزميلهم وقائد الفريق، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، وذلك عند استبداله في الدقيقة 65، حيث من المرجح أن تكون ودية نيوكاسل هي الأخيرة للاعب مع الفريق، بعدما أعلن رحيله عن النادي قبل أيام قليلة منهيا بذلك عشرة أعوام قضاها في صفوف الفريق منذ انضمامه إليه عام 2015 قادما من باير ليفركوزن الألماني.

وسيخوض توتنهام مباراة ودية أخرى أمام بايرن ميونخ الألماني، يوم الخميس المقبل، قبل أن يبدأ الفريق اللندني مشواره في الدوري الإنكليزي بمواجهة بيرنلي يوم 16 من الشهر الجاري.

على الجانب الآخر، سيخوض نيوكاسل مباراتين وديتين يومي الجمعة والسبت المقبلين أمام كل من إسبانيول الإسباني ومواطنه أتلتيكو مدريد على الترتيب، قبل أن ينطلق مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة أستون فيلا يوم 16 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى.
مواضيع ذات صلة
انهارت بالبكاء.. طفلة تتصدر التريند في حفل الشامي في تونس شاهدوا الفيديو
lebanon 24
04/08/2025 09:39:16 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال مباراة رسمية.. لاعب وبّخ مشجعًا وقحًا (فيديو)
lebanon 24
04/08/2025 09:39:16 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال مباراة البرتغال وإسبانيا.. هكذا فقد مشجع حياته
lebanon 24
04/08/2025 09:39:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... بكاء الفنان زياد برجي في عزاء شقيقه
lebanon 24
04/08/2025 09:39:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:10 | 2025-08-04
00:18 | 2025-08-04
23:00 | 2025-08-03
15:35 | 2025-08-03
14:09 | 2025-08-03
06:48 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24