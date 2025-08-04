Advertisement

رياضة

وداعًا بوبوف... المصارعة تخسر أحد أساطيرها في ظروف غامضة

Lebanon 24
04-08-2025 | 02:10
A-
A+
Doc-P-1400354-638898957197534788.jpg
Doc-P-1400354-638898957197534788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي بطل العالم في المصارعة الكلاسيكية فلاديمير بوبوف عن عمر ناهز 63 عاما، وسط تكتم بشأن أسباب الوفاة، وفق ما أعلنته وسائل إعلام روسية.
Advertisement
 
وفي هذه المناسبة الحزينة، أعرب اتحاد المصارعة في منطقة أومسك الروسية عن تعازيه الحارة لذوي الفقيد.

ويعتبر بوبوف أحد أبرز نجوم المصارعة في الاتحاد السوفيتي، وحصل على لقب "ماستر الرياضة المكرم في الاتحاد السوفيتي". ومن أبرز إنجازاته: ميدالية برونزية في أولمبياد 1988، بطولتان أوروبيتان، لقبان في بطولة الاتحاد السوفيتي.


وبعد اعتزاله الرياضة، عمل بوبوف مدربا في السويد وأستراليا، قبل أن يعود إلى روسيا.
مواضيع ذات صلة
وداعًا هالك هوغان.. ترامب ينعى أسطورة المصارعة بكلمات مؤثرة
lebanon 24
04/08/2025 12:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين جدّاً لعشاق المصارعة... وداعاً هولك هوغان
lebanon 24
04/08/2025 12:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف 6 سائقين في ظروف غامضة!
lebanon 24
04/08/2025 12:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر.. جثة مجهولة الهوية تُكتشف في ظروف غامضة
lebanon 24
04/08/2025 12:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2025-08-04
04:18 | 2025-08-04
01:00 | 2025-08-04
00:18 | 2025-08-04
23:00 | 2025-08-03
15:35 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24