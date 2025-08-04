وداعًا بوبوف... المصارعة تخسر أحد أساطيرها في ظروف غامضة

توفي بطل العالم في المصارعة الكلاسيكية بوبوف عن عمر ناهز 63 عاما، وسط تكتم بشأن أسباب الوفاة، وفق ما أعلنته وسائل إعلام روسية.

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وفي هذه المناسبة الحزينة، أعرب اتحاد المصارعة في منطقة أومسك الروسية عن تعازيه الحارة لذوي الفقيد.



ويعتبر بوبوف أحد أبرز نجوم المصارعة في الاتحاد السوفيتي، وحصل على لقب "ماستر الرياضة المكرم في الاتحاد السوفيتي". ومن أبرز إنجازاته: ميدالية برونزية في أولمبياد 1988، بطولتان أوروبيتان، لقبان في بطولة الاتحاد السوفيتي.





وبعد اعتزاله الرياضة، عمل بوبوف مدربا في وأستراليا، قبل أن يعود إلى .