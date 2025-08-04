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رياضة

اتّخذ قراره... هل سيبقى رودريغو في ريال مدريد؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 05:48
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كذفت صحيفة "آس" الإسبانيّة، أنّ البرازيلي رودريغو قرّر البقاء في ريال مدريد، والقتال من أجل مركزه في الفريق، كجناح.
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وأوضحت أنّ "ريال مدريد لم يُعلن أنّه عازم على بيع رودريغو، والشيء الوحيد الذي تم النظر فيه وسيتم النظر فيه إذا لزم الأمر، هو انتقال اللاعب بعرض ثابت بقيمة 90 مليون يورو". (الامارات 24)
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