اتّخذ قراره... هل سيبقى رودريغو في ريال مدريد؟

كذفت صحيفة "آس" الإسبانيّة، أنّ البرازيلي قرّر البقاء في ، والقتال من أجل مركزه في الفريق، كجناح.

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وأوضحت أنّ " لم يُعلن أنّه عازم على بيع رودريغو، والشيء تم النظر فيه وسيتم النظر فيه إذا لزم الأمر، هو انتقال اللاعب بعرض ثابت بقيمة 90 مليون ". (الامارات 24)