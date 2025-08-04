لبنان يحصد 10 ميداليات ملوّنة في بطولة العالم للشباب للفنون القتالية المختلطة

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حقق منتخب للفنون القتالية المختلطة (MMA) إنجازاً مميزاً في بطولة العالم للشباب، التي أُقيمت في إمارة أبو ظبي – ، بمشاركة أكثر من ألف لاعب ولاعبة من 62 دولة، حيث حصد 10 ميداليات ملوّنة: ميدالية ذهبية واحدة، و5 فضيات، و4 برونزيات.واحتل المنتخب اللبناني المركز الـ11 في الترتيب العام النهائي، والمركز الثالث على صعيد قارة والمركز الأول على صعيد .وفي ما يلي اسماء لاعبي ولاعبات وطن الذين احرزوا الميداليات:-شربل أبو رحال(ميدالية ذهبية) في وزن 79.4 كلغ-الياس غياض (ميدالية فضية ) في وزن 31 كلغ-شربل بو سرحال(ميدالية فضية) في وزن 52 كلغ-ألبير بستاني (ميدالية فضية) في وزن 57 كلغ-آدم السن(ميدالية برونزية) في وزن 27 كلغ-غدي الياس(ميدالية برونزية) في وزن 48 كلغ-مارك بو شهلا (ميدالية برونزية) في وزن 52 كلغ-جينيفر بستاني(ميدالية فضية) في وزن 65.8 كلغ-سكاي زغيب(ميدالية فضية) في وزن 37 كلغ-ايللا زغيب (ميدالية برونزية) في وزن 48 كلغواكب المنتخب اللبناني نائب اللبناني للفنون القتالية المختلطة لؤي قبلاوي والأمين العام وسام ابي نادر وعضوا الاتحاد روجيه نعيمه ومحمد فخر الدين. اما المدربون فهم: محمد ، بردويل، وسام بو سرحال، حليم المزوّق، مدوّر، خالد عفارة وأحمد السن.