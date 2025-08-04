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رياضة

لبنان يحصد 10 ميداليات ملوّنة في بطولة العالم للشباب للفنون القتالية المختلطة

Lebanon 24
04-08-2025 | 07:33
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حقق منتخب لبنان للفنون القتالية المختلطة (MMA) إنجازاً مميزاً في بطولة العالم للشباب، التي أُقيمت في إمارة أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من ألف لاعب ولاعبة من 62 دولة، حيث حصد 10 ميداليات ملوّنة: ميدالية ذهبية واحدة، و5 فضيات، و4 برونزيات.
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واحتل المنتخب اللبناني المركز الـ11 في الترتيب العام النهائي، والمركز الثالث على صعيد قارة آسيا والمركز الأول على صعيد الدول العربية.

وفي ما يلي اسماء لاعبي ولاعبات وطن الأرز الذين احرزوا الميداليات:

الذكور:

-شربل أبو رحال(ميدالية ذهبية) في وزن 79.4 كلغ

-الياس غياض (ميدالية فضية ) في وزن 31 كلغ

-شربل بو سرحال(ميدالية فضية) في وزن 52 كلغ

-ألبير بستاني (ميدالية فضية) في وزن 57 كلغ

-آدم السن(ميدالية برونزية) في وزن 27 كلغ

-غدي الياس(ميدالية برونزية) في وزن 48 كلغ

-مارك بو شهلا (ميدالية برونزية) في وزن 52 كلغ

الاناث

-جينيفر بستاني(ميدالية فضية) في وزن 65.8 كلغ

-سكاي زغيب(ميدالية فضية) في وزن 37 كلغ

-ايللا زغيب (ميدالية برونزية) في وزن 48 كلغ


واكب المنتخب اللبناني نائب رئيس الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة لؤي قبلاوي والأمين العام وسام ابي نادر وعضوا الاتحاد روجيه نعيمه ومحمد فخر الدين. اما المدربون فهم: محمد الغربي، جورج بردويل، وسام بو سرحال، حليم المزوّق، ايلي مدوّر، خالد عفارة وأحمد السن.
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