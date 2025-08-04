تحدي الإعاقة.. الغول يحصد لقب بطولة لبنان للدراجات

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نظّم للدراجات المفتوحة للدراجات الهوائية تحت عنوان تحدي الإعاقة، على مسار مغلق البحرية في منطقة "مارينا" ضبية، بين مسبح "غولدن بيتش" وثكنة (الفهود).انطلق السباق في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، حيث تمّت 4 دورات بمشاركة أكثر من 10 متسابقين.وحصد اللاعب أحمد الغول لقب السباق بزمن 45 دقيقة و31 ثانية، تلاه في المركز الثاني أحمد شبلي، وجاء محمود عوض في المركز الثالث.1- احمد الغول 45 دقيقة و31 ثانية2- أحمد شبلي 51 دقيقة و 103 – محمود عوض 52 دقيقة و12 ثانية4-جمال سوسي 52 دقيقة و38 ثانية5 - بلال سودة ساعة 5 د و48 ثووزعت الكؤوس على الفائزين من قبل رئيس وأعضاء الاتحاد اللبناني للدراجات. وكانت كلمة شكر من هراير ساتويان لكل من ساهم في انجاح هذا السباق، وبالأخص عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني وفرق الطوارئ في اللبناني و جمعية " ماراتون" بالإضافة الى جميع المتطوعين.