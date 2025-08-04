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رياضة

تحدي الإعاقة.. الغول يحصد لقب بطولة لبنان للدراجات

Lebanon 24
04-08-2025 | 07:41
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نظّم الاتحاد اللبناني للدراجات بطولة لبنان المفتوحة للدراجات الهوائية تحت عنوان تحدي الإعاقة، على مسار مغلق على الطريق البحرية في منطقة "مارينا" ضبية، بين مسبح "غولدن بيتش" وثكنة قوى الأمن الداخلي (الفهود).
 
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انطلق السباق في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، حيث تمّت 4 دورات بمشاركة أكثر من 10 متسابقين.

وحصد اللاعب أحمد الغول لقب السباق بزمن 45 دقيقة و31 ثانية، تلاه في المركز الثاني أحمد شبلي، وجاء محمود عوض في المركز الثالث.

اما النتائج الفنية للسباق فجاءت على الشكل التالي:


1- احمد الغول 45 دقيقة و31 ثانية

2- أحمد شبلي 51 دقيقة و 10 ثوان

 3 – محمود عوض 52 دقيقة و12 ثانية

 4-جمال سوسي 52 دقيقة و38 ثانية

 5 - بلال سودة ساعة 5 د و48 ث


ووزعت الكؤوس على الفائزين من قبل رئيس وأعضاء الاتحاد اللبناني للدراجات. وكانت كلمة شكر من رئيس الاتحاد هراير ساتويان لكل من ساهم في انجاح هذا السباق، وبالأخص عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني وفرق الطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني و جمعية "بيروت ماراتون" بالإضافة الى جميع المتطوعين.
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