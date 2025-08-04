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رياضة

شيك مع ليفركوزن حتّى 2030

Lebanon 24
04-08-2025 | 08:22
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أعلن نادي باير ليفركوزن الألمانيّ، عن تمديد عقد مهاجمه الدولي التشيكي باتريك شيك حتى عام 2030.
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ويعتبر مدرب الفريق الجديد الهولندي إريك تن هاغ، شيك لاعباً أساسياً ومحورياً في خططه للموسم المقبل. (الامارات 24)
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