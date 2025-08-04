شيك مع ليفركوزن حتّى 2030

أعلن الألمانيّ، عن تمديد عقد مهاجمه الدولي التشيكي حتى عام 2030.

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ويعتبر مدرب الفريق الجديد ، شيك لاعباً أساسياً ومحورياً في خططه للموسم المقبل. (الامارات 24)