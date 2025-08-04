هكذا فاجأ "بورتو" جمهوره بالتعاقد مع لاعبٍ جديد

فاجأ نادي "بورتو" جمهوره، بتعاقده مه الهولنديّ ، قبل مباراة وديّة ضدّ " ".

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وانتقل إلى "بورتو" قادماً من فريق "أيندهوفن" . (روسيا اليوم)