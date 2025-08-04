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رياضة

هكذا فاجأ "بورتو" جمهوره بالتعاقد مع لاعبٍ جديد

Lebanon 24
04-08-2025 | 09:30
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فاجأ نادي "بورتو" البرتغالي جمهوره، بتعاقده مه الهولنديّ لوك دي يونغ، قبل مباراة وديّة ضدّ "أتلتيكو مدريد".
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وانتقل دي يونغ إلى "بورتو" قادماً من فريق "أيندهوفن" الهولندي. (روسيا اليوم)

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