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رياضة
هكذا فاجأ "بورتو" جمهوره بالتعاقد مع لاعبٍ جديد
Lebanon 24
04-08-2025
|
09:30
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فاجأ نادي "بورتو"
البرتغالي
جمهوره، بتعاقده مه الهولنديّ
لوك دي يونغ
، قبل مباراة وديّة ضدّ "
أتلتيكو مدريد
".
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وانتقل
دي يونغ
إلى "بورتو" قادماً من فريق "أيندهوفن"
الهولندي
. (روسيا اليوم)
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