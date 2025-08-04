28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
برشلونة أمام مأزق جديد
Lebanon 24
04-08-2025
|
12:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
قبل أقل من أسبوعين على انطلاق الموسم الكروي الجديد في
إسبانيا
، يجد
نادي برشلونة
نفسه في مواجهة أزمة حقيقية تهدد بغياب خمسة من لاعبيه عن المباريات الرسمية، بسبب عدم قدرتهم على التسجيل في لوائح
رابطة الدوري الإسباني
.
Advertisement
ووفقًا لصحيفة
موندو ديبورتيفو
، فإن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني ما تزال تلقي بظلالها على التحضيرات للموسم الجديد، حيث لم يتمكن
برشلونة
من تسجيل كل من: ماركوس راشفورد، وخوان غارسيا، وتشيزيني، وباردجي، وجيرارد مارتن، حتى اللحظة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن اللاعبين الخمسة سيكونون خارج حسابات الفريق في مباراة كأس خوان غامبر المقررة في 10 آب، في حال لم يُنجز النادي تسجيلهم ضمن القوائم الرسمية، ما يفتح الباب أمام سيناريو مشابه لما حصل في الصيف الماضي، حين تعذّر على "البلوغرانا" تسجيل لاعبين مثل داني أولمو وباو فيكتور في التوقيت المناسب.
رغم ذلك، يعبّر
رئيس النادي
خوان لابورتا عن تفاؤله بإمكانية تسوية المسألة خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال من العاصمة
الكورية
سيول: "نحرز تقدمًا جيدًا". وأضاف أن النادي لا ينوي استغلال إصابة مارك أندريه تير شتيغن طويلة الأمد لتسجيل الحارس خوان غارسيا، موضحًا: "ليس ذلك ضرورياً، لكنه في الواقع الطريق الأسرع."
وتسعى إدارة برشلونة إلى الخروج من هذا المأزق من خلال الاعتماد على عائدات المقاعد الفاخرة (VIP) في ملعب "مونتغويك"، لتأمين التوازن المالي المطلوب والامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف، من دون اللجوء إلى بيع لاعبين أو الاستغناء عن عناصر أساسية. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
تراجع أسهم أبل يضعها في مأزق مع المستثمرين!
Lebanon 24
تراجع أسهم أبل يضعها في مأزق مع المستثمرين!
04/08/2025 23:11:06
04/08/2025 23:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد في مأزق.. الإصابات تتزايد
Lebanon 24
ريال مدريد في مأزق.. الإصابات تتزايد
04/08/2025 23:11:06
04/08/2025 23:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. دولة عربية في مأزق
Lebanon 24
بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. دولة عربية في مأزق
04/08/2025 23:11:06
04/08/2025 23:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة الفيديو الجنسي.. لاعب ريال مدريد في مأزق قانوني جديد!
Lebanon 24
فضيحة الفيديو الجنسي.. لاعب ريال مدريد في مأزق قانوني جديد!
04/08/2025 23:11:06
04/08/2025 23:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يدرج اسم نجم NFL في مجلس رئاسي دون علمه... وباركلي يرد: "صُدمت"
Lebanon 24
ترامب يدرج اسم نجم NFL في مجلس رئاسي دون علمه... وباركلي يرد: "صُدمت"
15:29 | 2025-08-04
04/08/2025 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيراري مهددة بخسارة وصافتها.. وهاميلتون في عين العاصفة
Lebanon 24
فيراري مهددة بخسارة وصافتها.. وهاميلتون في عين العاصفة
14:59 | 2025-08-04
04/08/2025 02:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عقد فينيسيوس "مجمّد".. مفاوضات متوقفة ومستقبل غامض
Lebanon 24
عقد فينيسيوس "مجمّد".. مفاوضات متوقفة ومستقبل غامض
10:28 | 2025-08-04
04/08/2025 10:28:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا فاجأ "بورتو" جمهوره بالتعاقد مع لاعبٍ جديد
Lebanon 24
هكذا فاجأ "بورتو" جمهوره بالتعاقد مع لاعبٍ جديد
09:30 | 2025-08-04
04/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شيك مع ليفركوزن حتّى 2030
Lebanon 24
شيك مع ليفركوزن حتّى 2030
08:22 | 2025-08-04
04/08/2025 08:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)
Lebanon 24
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)
23:24 | 2025-08-03
03/08/2025 11:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد وإشكال.. شخص يُشهر سلاحاً بوجه وليام نون بمحيط المرفأ
Lebanon 24
تهديد وإشكال.. شخص يُشهر سلاحاً بوجه وليام نون بمحيط المرفأ
12:55 | 2025-08-04
04/08/2025 12:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما حدث بين مُخابرات الجيش و"أبو دعاس" على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما حدث بين مُخابرات الجيش و"أبو دعاس" على الأوتوستراد
07:15 | 2025-08-04
04/08/2025 07:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من "حزب الله" قبل جلسة الغد.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو من "حزب الله" قبل جلسة الغد.. شاهدوه!
11:51 | 2025-08-04
04/08/2025 11:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا جديد جلسة الحكومة غداً
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا جديد جلسة الحكومة غداً
14:28 | 2025-08-04
04/08/2025 02:28:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:29 | 2025-08-04
ترامب يدرج اسم نجم NFL في مجلس رئاسي دون علمه... وباركلي يرد: "صُدمت"
14:59 | 2025-08-04
فيراري مهددة بخسارة وصافتها.. وهاميلتون في عين العاصفة
10:28 | 2025-08-04
عقد فينيسيوس "مجمّد".. مفاوضات متوقفة ومستقبل غامض
09:30 | 2025-08-04
هكذا فاجأ "بورتو" جمهوره بالتعاقد مع لاعبٍ جديد
08:22 | 2025-08-04
شيك مع ليفركوزن حتّى 2030
08:16 | 2025-08-04
وزارة الشباب أنجزت في صور اليوم الأول من فعالية "الرياضة للجميع"
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
04/08/2025 23:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
04/08/2025 23:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
04/08/2025 23:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24