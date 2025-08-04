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رياضة

برشلونة أمام مأزق جديد

Lebanon 24
04-08-2025 | 12:38
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قبل أقل من أسبوعين على انطلاق الموسم الكروي الجديد في إسبانيا، يجد نادي برشلونة نفسه في مواجهة أزمة حقيقية تهدد بغياب خمسة من لاعبيه عن المباريات الرسمية، بسبب عدم قدرتهم على التسجيل في لوائح رابطة الدوري الإسباني.
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ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني ما تزال تلقي بظلالها على التحضيرات للموسم الجديد، حيث لم يتمكن برشلونة من تسجيل كل من: ماركوس راشفورد، وخوان غارسيا، وتشيزيني، وباردجي، وجيرارد مارتن، حتى اللحظة.

وبحسب المصادر نفسها، فإن اللاعبين الخمسة سيكونون خارج حسابات الفريق في مباراة كأس خوان غامبر المقررة في 10 آب، في حال لم يُنجز النادي تسجيلهم ضمن القوائم الرسمية، ما يفتح الباب أمام سيناريو مشابه لما حصل في الصيف الماضي، حين تعذّر على "البلوغرانا" تسجيل لاعبين مثل داني أولمو وباو فيكتور في التوقيت المناسب.

رغم ذلك، يعبّر رئيس النادي خوان لابورتا عن تفاؤله بإمكانية تسوية المسألة خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال من العاصمة الكورية سيول: "نحرز تقدمًا جيدًا". وأضاف أن النادي لا ينوي استغلال إصابة مارك أندريه تير شتيغن طويلة الأمد لتسجيل الحارس خوان غارسيا، موضحًا: "ليس ذلك ضرورياً، لكنه في الواقع الطريق الأسرع."

وتسعى إدارة برشلونة إلى الخروج من هذا المأزق من خلال الاعتماد على عائدات المقاعد الفاخرة (VIP) في ملعب "مونتغويك"، لتأمين التوازن المالي المطلوب والامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف، من دون اللجوء إلى بيع لاعبين أو الاستغناء عن عناصر أساسية. (سكاي نيوز)
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