ترامب يدرج اسم نجم NFL في مجلس رئاسي دون علمه... وباركلي يرد: "صُدمت"

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في خطوة أثارت موجة من الاستغراب، أعرب نجم الأميركية ساكون باركلي عن صدمته بعد أن وجد اسمه مدرجًا في قائمة أعضاء مجلس للرياضة واللياقة البدنية والتغذية، دون أن يمنح موافقته أو يُبلّغ بالأمر مسبقًا، حسب موقع grid iron heroics.، في بيان رسمي نُشر في 1 أغسطس، أعلن عن تشكيل المجلس الجديد الذي يضم 20 شخصية رياضية وإدارية بارزة، من بينهم مفوض كرة القدم الأميركية روجر جوديل، ونجم الغولف جاك نيكلاوس، والمصارع الشهير "تريبل إتش"، ولاعبو كرة قدم أميركية معروفون مثل نيك بوسا وهاريسون بوتكر، إلى جانب باركلي نفسه.لكنّ المفاجأة تمثلت في ردّ باركلي الذي قال، وفقًا لما نقله الصحفي زاك بيرمان، إنه لم يوافق على الانضمام إلى المجلس، ورفض حين عُرض عليه قبل أشهر لأنه لم يكن "مستعدًا لتحمّل هذا النوع من الالتزام".باركلي، الذي يلعب حاليًا لفريق فيلادلفيا إيغلز في دوري كرة القدم الأميركية، أكّد أن إدراج اسمه تم دون موافقة مسبقة، مضيفًا: "لقد صُدمت حين عرفت أن اسمي في القائمة. لم أوافق على الانضمام، وقد رفضت العرض عندما طُرح عليّ".ورغم أن البيت الأبيض لم يعلّق رسميًا على ملاحظات باركلي حتى الآن، فإن الواقعة أثارت تساؤلات حول آليات اختيار الأعضاء لمجالس رئاسية رمزية، خاصة عندما يكون الأمر مرتبطًا بشخصيات عامة مثيرة للجدل أو لها مواقف سياسية حساسة.