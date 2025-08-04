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رياضة

إصابة تقلق برشلونة قبل انطلاق الليغا

Lebanon 24
04-08-2025 | 23:00
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تلقى نادي برشلونة ضربة مقلقة قبل أيام من انطلاق موسم الدوري الإسباني الجديد، بعد إصابة مدافعه الشاب باو كوبارسي خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق بنادي دايغو الكوري الجنوبي، وانتهت بفوز كاسح للكتلان بخماسية نظيفة صباح الاثنين.
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وغادر كوبارسي أرضية الملعب قبل خمس دقائق من نهاية اللقاء، إثر تعرضه لإصابة عضلية في ربلة الساق اليسرى (السمانة)، ما استدعى استبداله باللاعب هيكتور فورت. ورغم محاولته الاستمرار لبعض الوقت، بدا واضحًا أن اللاعب غير قادر على إكمال المباراة، ليطلب التبديل.

ورغم القلق الذي أثارته الإصابة، لم يُصدر برشلونة حتى الآن بيانًا رسميًا حول طبيعتها أو مدة الغياب المتوقعة، فيما نقلت الصحف الكتالونية أجواء من التفاؤل بشأن إمكانية لحاق المدافع بالمباراة الافتتاحية أمام ريال مايوركا، المقررة في 16 أغسطس الجاري ضمن منافسات الليغا لموسم 2025-2026.
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