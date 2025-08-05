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رياضة
لاعب يفر من معسكر فريقه في أوروبا.. ما السبب؟
Lebanon 24
05-08-2025
|
02:10
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فرّ
إيغور
أوميلتشينك، حارس مرمى نادي
كرة القدم
الأوكراني "كريڤباس" (كريفيي ريغ)، من معسكر الفريق المقام في سلوفينيا.
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وأعلن النادي في منشور على صفحة الفريق في "
فيسبوك
"، أن اللاعب البالغ 19 عاما رفض العودة إلى
أوكرانيا
.
وأكد "كريڤباس" أن عقد الحارس ما زال ساريا لمدة عام، مشددا على أن الإدارة تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة اللاعب إلى معسكر الفريق، وتتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
وفي الموسم الماضي، خاض أوميلتشينكو 25 مباراة مع فريق الشباب التابع للنادي، دون أن يشارك في مباريات الفريق الأول.
وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق وفرّ
لاعب نادي
"ميتالست 1925" من خاركيف، أليكسي سيدوروف، من أوكرانيا.
وذكر النادي حينها أن سيدوروف، الذي كان معارا إلى فريق "كولوس"، أنهى فترة إعارته في 30 حزيران، وذلك بعد سفر "ميتالست" إلى معسكر خارجي. (روسيا اليوم)
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