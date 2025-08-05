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رياضة

المنتخب اللبناني لكرة السلة يُكرَّم في جدة وسط دعم الجالية اللبنانية

Lebanon 24
05-08-2025 | 02:20
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استقبلت الجالية اللبنانية في جدة، يوم الأحد الماضي، بعثة المنتخب اللبناني لكرة السلة في القنصلية اللبنانية، وذلك في أجواء احتفالية مميّزة، وتحت هاشتاغ #أبطال_الأرز_في_قلب_المملكة.
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وتأتي هذه الزيارة تزامناً مع وجود المنتخب في المملكة العربية السعودية، حيث يُشارك في بطولة آسيا لكرة السلة المقامة حالياً في مدينة جدة.

وقد بادرت القنصلية العامة اللبنانية في جدة إلى تنظيم هذا الاستقبال، وشهد الحفل حضور شخصيات سياسية واجتماعية بارزة، كان في مقدّمتها سعادة القنصل العام اللبناني في جدة،  وليد منقارة، الذي قدّم درعاً تكريمياً لبعثة المنتخب، تقديراً لإنجازاتهم ورفعهم لاسم لبنان عالياً. بدورهم، قدّم لاعبو المنتخب هدايا تذكارية موقّعة إلى القنصل منقارة تعبيراً عن امتنانهم لدعمه.

كما حضر عدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية، الذين عبّروا عن فخرهم بالمنتخب، وحرصوا على دعمه وتشجيعه، متمنّين له التوفيق والانتصار في البطولة.
 
 
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