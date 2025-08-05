المنتخب اللبناني لكرة السلة يُكرَّم في جدة وسط دعم الجالية اللبنانية

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استقبلت الجالية في جدة، الماضي، بعثة المنتخب اللبناني لكرة السلة في القنصلية اللبنانية، وذلك في أجواء احتفالية مميّزة، وتحت هاشتاغ #أبطال_الأرز_في_قلب_المملكة.وتأتي هذه الزيارة تزامناً مع وجود المنتخب في ، حيث يُشارك في بطولة لكرة السلة المقامة حالياً في مدينة جدة.وقد بادرت القنصلية العامة اللبنانية في جدة إلى تنظيم هذا الاستقبال، وشهد الحفل حضور شخصيات سياسية واجتماعية بارزة، كان في مقدّمتها القنصل العام اللبناني في جدة، وليد منقارة، الذي قدّم درعاً تكريمياً لبعثة المنتخب، تقديراً لإنجازاتهم ورفعهم لاسم عالياً. بدورهم، قدّم لاعبو المنتخب هدايا تذكارية موقّعة إلى القنصل منقارة تعبيراً عن امتنانهم لدعمه.كما حضر عدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية، الذين عبّروا عن فخرهم بالمنتخب، وحرصوا على دعمه وتشجيعه، متمنّين له التوفيق والانتصار في البطولة.