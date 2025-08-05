وداع غير تقليدي لأسطورة WWE.. ما سر حرق جثة هالك هوغان؟

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كشفت شهادة وفاة أسطورة المصارعة الترفيهية العالمي، هالك هوغان، عن تفاصيل غير تقليدية حول وداعه الأخير، بعدما توفي عن عمر ناهز 71 عاماً إثر إصابته بنوبة قلبية حادة.ووفقًا لما ورد في الوثائق الرسمية، قررت عائلة هوغان حرق جثمانه في مدينة كليرووتر بولاية ، على أن تُقام مراسم التأبين في حديقة "سيلفان آبي" التذكارية. وأكد مركز علوم في مقاطعة بينيلاس أنه تلقى طلبًا رسمياً بالموافقة على الحرق، دون تحديد موعد التنفيذ حتى الآن.ولا يزال الغموض يحيط بطبيعة مراسم الجنازة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ستُفتح أمام الجمهور أو تقتصر على العائلة والمقرّبين.هوغان، واسمه الحقيقي تيري ، يُعدّ من أبرز رموز WWE، وكان نجم لأول "راسلمينيا" عام 1985، وواجه على الحلبة أساطير مثل أندريه العملاق، راندي سافاج، ذا روك، وحتى فينس مكمان. وقد تُوّج خلال مسيرته بستة ألقاب، ودخل قاعة مشاهير المصارعة عام 2008. (روسيا اليوم)