Advertisement

رياضة

ألعاب القوى.. أرقام وطنية جديدة في كأس الاتحاد

Lebanon 24
05-08-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1400881-638899994326502606.png
Doc-P-1400881-638899994326502606.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تابع الاتحاد اللبناني لألعاب القوى روزنامته لعام 2025 ونظّم كأس الاتحاد العامة للفرق للرجال والسيدات على مضمار المدينة الرياضية في بيروت وملعب سيدة الجمهور، على مدى أربعة أيام بمشاركة نحو 215 لاعباً ولاعبة من 13 نادياً.
Advertisement
 
حضر رئيس الاتحاد رولان سعادة ونائبه نعمة الله بجاني وأمين السر العام وسيم الحولي وعضوا الاتحاد فيليب بجاني وعماد القيسي، كما حضرت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان في اليوم الثاني حيث جرى تكريم الأندية المشاركة.
وحقق اللاعب مارك انطوني ابراهيم من نادي ليتز ران رقما قياسيا وطنيا جديدا في سباق 400 متر رجال بتسجيله 46.87 ثانية، الرقم السابق للاعب نفسه 46.92.

كما حقق فريق البدل 4 × 100 متو رجال من نادي ليتز ران رقما قياسيا وطنيا جديدا 41.04 ثانية اللاعبين مارك انطوني ابراهيم، تامر صالح، اندرو دني ورشيد الحوت (الرقم السابق 41.05 ث للنادي نفسه)، واللاعبة ميس عبيد من نادي ليتز ران رقما قياسيا وطنيا جديدا في رمي القرص (1 كلغ) للسيدات (دون 18 سنة ودون 20 سنة)، وسجلت 33.58 مترا، الرقم السابق دون 18 سنة 32.34 متر للاعبة نفسها والرقم السابق دون 20 سنة 32.70 متر للاعبة دنيز عكر من نادي الجمهور منذ العام 1974). كما حققت ميس عبيد من نادي ليتز ران رقماً قياسياً وطنياً جديداً أيضا˝ في رمي الكرة الحديد 4 كلغ) – سيدات (دون 20 سنة) وسجلن 11.66 مترا (الرقم السابق 11.19 مترا للاعبة نفسها).
مواضيع ذات صلة
رقمان قياسيان جديدان في بطولة لبنان لألعاب القوى
lebanon 24
05/08/2025 18:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"مايكروسوفت" تكشف عن تطور جديد في صناعة ألعاب الفيديو
lebanon 24
05/08/2025 18:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 44 عاماً.. العداء الروسي الشاب يحقق إنجازاً تاريخياً في ألعاب القوى
lebanon 24
05/08/2025 18:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء أوسلو لألعاب القوى: بداية موسم ناجحة للبطلة الأولمبية ألفريد
lebanon 24
05/08/2025 18:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:45 | 2025-08-05
10:05 | 2025-08-05
07:59 | 2025-08-05
04:30 | 2025-08-05
03:31 | 2025-08-05
02:20 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24