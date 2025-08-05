ألعاب القوى.. أرقام وطنية جديدة في كأس الاتحاد

تابع لألعاب القوى روزنامته لعام 2025 ونظّم كأس الاتحاد العامة للفرق للرجال والسيدات على مضمار المدينة الرياضية في وملعب سيدة الجمهور، على مدى أربعة أيام بمشاركة نحو 215 لاعباً ولاعبة من 13 نادياً.

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حضر رولان ونائبه نعمة الله وأمين السر العام وسيم الحولي وعضوا الاتحاد فيليب بجاني وعماد القيسي، كما حضرت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان في اليوم الثاني حيث جرى تكريم الأندية المشاركة.

وحقق اللاعب مارك انطوني من نادي ليتز ران رقما قياسيا وطنيا جديدا في سباق 400 متر رجال بتسجيله 46.87 ثانية، الرقم السابق للاعب نفسه 46.92.



كما حقق فريق البدل 4 × 100 متو رجال من نادي ليتز ران رقما قياسيا وطنيا جديدا 41.04 ثانية اللاعبين مارك انطوني ابراهيم، تامر صالح، اندرو دني ورشيد (الرقم السابق 41.05 ث للنادي نفسه)، واللاعبة ميس عبيد من نادي ليتز ران رقما قياسيا وطنيا جديدا في رمي القرص (1 كلغ) للسيدات (دون 18 سنة ودون 20 سنة)، وسجلت 33.58 مترا، الرقم السابق دون 18 سنة 32.34 متر للاعبة نفسها والرقم السابق دون 20 سنة 32.70 متر للاعبة دنيز عكر من نادي الجمهور منذ العام 1974). كما حققت ميس عبيد من نادي ليتز ران رقماً قياسياً وطنياً جديداً أيضا˝ في رمي الحديد 4 كلغ) – سيدات (دون 20 سنة) وسجلن 11.66 مترا (الرقم السابق 11.19 مترا للاعبة نفسها).