لاعب أرسنال السابق يواجه قضايا "الاغتصاب والاعتداء الجنسي" أمام المحكمة

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وصل ، لاعب السابق، إلى الجزئية في ، يوم الثلاثاء، حيث سيمثل أمامها بعد توجيه خمس تهم اغتصاب ضد امرأتين، بالإضافة إلى تهمة الاعتداء الجنسي على امرأة ثالثةكما تم توجيه تهمة اعتداء جنسي واحدة للاعب خط الوسط بارتي، حيث وقعت هذه الجرائم المزعومة بين عامي 2021 و2022. (العربية)