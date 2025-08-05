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رياضة
لاعب أرسنال السابق يواجه قضايا "الاغتصاب والاعتداء الجنسي" أمام المحكمة
Lebanon 24
05-08-2025
|
07:59
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وصل
الغاني
توماس بارتي
، لاعب
أرسنال
السابق، إلى
محكمة وستمنستر
الجزئية في
لندن
، يوم الثلاثاء، حيث سيمثل أمامها بعد توجيه خمس تهم اغتصاب ضد امرأتين، بالإضافة إلى تهمة الاعتداء الجنسي على امرأة ثالثة
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كما تم توجيه تهمة اعتداء جنسي واحدة للاعب خط الوسط بارتي، حيث وقعت هذه الجرائم المزعومة بين عامي 2021 و2022. (العربية)
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