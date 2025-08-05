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رياضة

لاعب أرسنال السابق يواجه قضايا "الاغتصاب والاعتداء الجنسي" أمام المحكمة

Lebanon 24
05-08-2025 | 07:59
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وصل الغاني توماس بارتي، لاعب أرسنال السابق، إلى محكمة وستمنستر الجزئية في لندن، يوم الثلاثاء، حيث سيمثل أمامها بعد توجيه خمس تهم اغتصاب ضد امرأتين، بالإضافة إلى تهمة الاعتداء الجنسي على امرأة ثالثة
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كما تم توجيه تهمة اعتداء جنسي واحدة للاعب خط الوسط بارتي، حيث وقعت هذه الجرائم المزعومة بين عامي 2021 و2022. (العربية) 
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