Advertisement

رياضة

بشأن رودري.. مانشستر سيتي يتلقى أخبارا سعيدة

Lebanon 24
05-08-2025 | 10:05
A-
A+
Doc-P-1400950-638900105252283173.png
Doc-P-1400950-638900105252283173.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاد لاعب الوسط الإسباني رودري للتدريبات الخفيفة مع مانشستر سيتي بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.
Advertisement

ويأمل النادي أن يكون محور خط الوسط البالغ من العمر 29 عامًا جاهزًا لقيادة الفريق في المباراة الافتتاحية ضد وولفرهامبتون يوم 16 أب.
 
وكان رودري قد أثار قلق الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا بعد مغادرته مباراة فريقه أمام الهلال السعودي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، والتي انتهت بخسارة مفاجئة. (كووورة) 
مواضيع ذات صلة
مانشستر سيتي يضم 11 لاعبا في ميركاتو 2025
lebanon 24
05/08/2025 20:38:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال يُقصي مانشستر سيتي من كأس العالم للأندية في مباراة دراماتيكية
lebanon 24
05/08/2025 20:38:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيرحل إيدرسون عن "مانشستر سيتي"؟
lebanon 24
05/08/2025 20:38:57 Lebanon 24 Lebanon 24
التهم الكبرى بانتظار الحسم.. مانشستر سيتي في ورطة!
lebanon 24
05/08/2025 20:38:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:53 | 2025-08-05
11:26 | 2025-08-05
10:45 | 2025-08-05
07:59 | 2025-08-05
07:00 | 2025-08-05
04:30 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24