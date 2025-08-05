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رياضة
بشأن رودري.. مانشستر سيتي يتلقى أخبارا سعيدة
Lebanon 24
05-08-2025
|
10:05
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عاد لاعب الوسط الإسباني
رودري
للتدريبات الخفيفة مع
مانشستر سيتي
بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.
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ويأمل النادي أن يكون محور خط الوسط البالغ من العمر 29 عامًا جاهزًا لقيادة الفريق في المباراة الافتتاحية ضد وولفرهامبتون يوم 16 أب.
وكان رودري قد أثار قلق الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا بعد مغادرته مباراة فريقه أمام
الهلال السعودي
في دور الـ16 من
كأس العالم للأندية
، والتي انتهت بخسارة مفاجئة. (كووورة)
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