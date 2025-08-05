بشأن رودري.. مانشستر سيتي يتلقى أخبارا سعيدة

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ويأمل النادي أن يكون محور خط الوسط البالغ من العمر 29 عامًا جاهزًا لقيادة الفريق في المباراة الافتتاحية ضد وولفرهامبتون يوم 16 أب. عاد لاعب الوسط الإسباني للتدريبات الخفيفة مع بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.ويأمل النادي أن يكون محور خط الوسط البالغ من العمر 29 عامًا جاهزًا لقيادة الفريق في المباراة الافتتاحية ضد وولفرهامبتون يوم 16 أب.

وكان رودري قد أثار قلق الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا بعد مغادرته مباراة فريقه أمام في دور الـ16 من ، والتي انتهت بخسارة مفاجئة. (كووورة)