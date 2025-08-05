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رياضة
برشلونة يعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد تير شتيغن.. ما السبب؟
Lebanon 24
05-08-2025
|
10:45
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يعتزم
نادي برشلونة
اتخاذ إجراءات تأديبية ضد حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن، على خلفية إصابته في الظهر.
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وأكد متحدث باسم
برشلونة
لوكالة
الأنباء الألمانية
"د ب أ" تقريرا لصحيفة "
موندو ديبورتيفو
"
الإسبانية
اليومية، الذي أشار إلى أن النادي بصدد اتخاذ هذا الإجراء بعد رفض تير شتيغن السماح للفريق الكتالوني بإرسال تقرير عن الإصابة إلى اللجنة الطبية في
الدوري الإسباني
.
وتعد البيانات الطبية سرية، ما يعني ضرورة موافقة تير شتيغن على نقلها، فيما يدرك برشلونة حقوق اللاعب، ولكنه يرى أيضا أن هناك التزاما على اللاعبين تجاه صاحب العمل. (روسيا اليوم)
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