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رياضة

برشلونة يعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد تير شتيغن.. ما السبب؟

Lebanon 24
05-08-2025 | 10:45
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يعتزم نادي برشلونة اتخاذ إجراءات تأديبية ضد حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن، على خلفية إصابته في الظهر.
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وأكد متحدث باسم برشلونة لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" تقريرا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليومية، الذي أشار إلى أن النادي بصدد اتخاذ هذا الإجراء بعد رفض تير شتيغن السماح للفريق الكتالوني بإرسال تقرير عن الإصابة إلى اللجنة الطبية في الدوري الإسباني.

وتعد البيانات الطبية سرية، ما يعني ضرورة موافقة تير شتيغن على نقلها، فيما يدرك برشلونة حقوق اللاعب، ولكنه يرى أيضا أن هناك التزاما على اللاعبين تجاه صاحب العمل. (روسيا اليوم) 

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