برشلونة يعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد تير شتيغن.. ما السبب؟

يعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن، على خلفية إصابته في الظهر.

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وأكد متحدث باسم لوكالة "د ب أ" تقريرا لصحيفة " " اليومية، الذي أشار إلى أن النادي بصدد اتخاذ هذا الإجراء بعد رفض تير شتيغن السماح للفريق الكتالوني بإرسال تقرير عن الإصابة إلى اللجنة الطبية في .



وتعد البيانات الطبية سرية، ما يعني ضرورة موافقة تير شتيغن على نقلها، فيما يدرك برشلونة حقوق اللاعب، ولكنه يرى أيضا أن هناك التزاما على اللاعبين تجاه صاحب العمل. (روسيا اليوم)