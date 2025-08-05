ما سبب وفاة قائد فريق كرة القدم الشهير عن عمر 53 عامًا؟

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وأشارت الصحيفة إلى أن كوستا كان قد أجرى مقابلة تلفزيونية مع قناة "سبورت" قبيل تدهور حالته، واشتكى خلالها من الحر الشديد، الذي عانى منه أيضًا في وقت سابق . كما نُقل أن كوستا كان قد تعرض لأزمة قلبية مماثلة في عام 2022، لكنه نجا منها آنذاك. (روسيا اليوم)

كشفت تقارير إعلامية عن السبب المفاجئ قائد فريق بورتو البرتغالي المتوَّج بلقب أبطال تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، الذي فارق الحياة اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 53 عامًا.وذكرت صحيفة "ذا صن" أن كوستا، الذي كان يشغل منصب المدير الرياضي لبورتو، توفي إثر إصابته بأزمة قلبية داخل مركز تدريب النادي في منطقة "أوليفال" بالبرتغال.وبحسب الصحيفة، فقد ساءت حالته بسرعة، ما استدعى نقله بشكل طارئ إلى مستشفى "ساو جواو" وهو في حالة حرجة، إلا أن محاولات الأطباء لإنقاذه باءت بالفشل.من جهتها، أوضحت صحيفة "آس" أن كوستا بدأ يشعر بالتوعك منذ ساعات الصباح، وتلقى إسعافات أولية من الفريق الطبي للنادي باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية (Defibrillator)، قبل وصول سيارة الإسعاف.