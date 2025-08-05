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رياضة
ما سبب وفاة قائد فريق كرة القدم الشهير عن عمر 53 عامًا؟
Lebanon 24
05-08-2025
|
12:53
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كشفت تقارير إعلامية عن السبب المفاجئ قائد فريق بورتو البرتغالي المتوَّج بلقب
دوري
أبطال
أوروبا
تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، الذي فارق الحياة اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 53 عامًا.
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وذكرت صحيفة "ذا صن"
البريطانية
أن كوستا، الذي كان يشغل منصب المدير الرياضي لبورتو، توفي إثر إصابته بأزمة قلبية داخل مركز تدريب النادي في منطقة "أوليفال" بالبرتغال.
وبحسب الصحيفة، فقد ساءت حالته بسرعة، ما استدعى نقله بشكل طارئ إلى مستشفى "ساو جواو" وهو في حالة حرجة، إلا أن محاولات الأطباء لإنقاذه باءت بالفشل.
من جهتها، أوضحت صحيفة "آس"
الإسبانية
أن كوستا بدأ يشعر بالتوعك منذ ساعات الصباح، وتلقى إسعافات أولية من الفريق الطبي للنادي باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية (Defibrillator)، قبل وصول سيارة الإسعاف.
وأشارت الصحيفة إلى أن كوستا كان قد أجرى مقابلة تلفزيونية مع قناة "سبورت" قبيل تدهور حالته، واشتكى خلالها من الحر الشديد، الذي عانى منه أيضًا في وقت سابق
من اليوم
. كما نُقل أن كوستا كان قد تعرض لأزمة قلبية مماثلة في عام 2022، لكنه نجا منها آنذاك. (روسيا اليوم)
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