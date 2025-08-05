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رياضة
قضى سهرة معها في ملهى ليلي وتبادلا القبل... نجم برشلونة الشهير يدخل علاقة غرامية مع مغنية أرجنتينية
Lebanon 24
05-08-2025
|
23:00
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كشفت تقارير صحافية إسبانية عن دخول لامين يامال، نجم
برشلونة
ولاعب المنتخب الإسباني، في علاقة جديدة مع
المغنية
الأرجنتينية نيكي نيكول.
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وذكرت صحيفة "ماركا"
الإسبانية
، نقلاً عن الصحافي خافي دي هويوس المختص بأخبار المشاهير، أن يامال قضى سهرة مع نيكي في ملهى ليلي على الشاطئ، حيث تم التقاط صور لهما وهما يتبادلان القبل، وذلك بعد أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر الذي أثار جدلاً واسعاً.
في المقابل، زعمت مغنية كوبية شهيرة أن يامال أوقف متابعتها على وسائل التواصل الاجتماعي عقب بدء علاقته مع نيكي نيكول.
وأضاف: في حفل عيد ميلاد يامال، لم يحصل أي شيء بينهما رغم المغازلة الواضحة، لكن الانفجار الحقيقي جاء في 24
تموز
، حين ذهبا معًا إلى ملهى على البحر، وتبادلا القبلات ثم غادرا المكان معًا في الرابعة صباحًا.
وأوضح دي هويوس: يُقال إن يامال وضع صورة لنيكي نيكول كخلفية لهاتفه المحمول. الصورة، بحسب مراقبين، ويُعتقد أن من التقطها هو يامال بنفسه.
وتدخلت المطربة
الكوبية
الشهيرة مالو تريفيخو، التي يتابعها أكثر من 10 ملايين شخص على إنستغرام، في الموضوع بتعليق صادم تحت منشور الصحافي هويوس، حيث قالت: "الآن فهمت لماذا توقف عن متابعتي فجأة"، في إشارة ساخرة إلى أن يامال قطع علاقته بها فجأة بسبب ارتباطه بفتاة أخرى.
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