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رياضة

بند "استثنائي" في عقد ميسي الجديد مع إنتر ميامي... إليكم تفاصيله

Lebanon 24
05-08-2025 | 23:26
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كشفت تقارير صحفية عن تطور مفاجئ في مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث أفادت الأنباء بأنه لا يعتزم الاعتزال قريبًا.
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ووفقًا لإذاعة "راديو كتالونيا" والصحفي تشافي كامبوس، يستعد ميسي لتجديد عقده مع نادي إنتر ميامي لمدة ثلاث سنوات إضافية، ما سيبقيه في النادي الأميركي حتى عام 2028.

 
هذا التجديد يعني أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا قد يشارك في كأس العالم 2026 مع منتخب الأرجنتين، قبل أن يفكر في اتخاذ قرار الاعتزال.


ويضيف التقرير أن العقد الجديد سيمنح ميسي حرية إنهاء ارتباطه بنادي إنتر ميامي في نهاية كل موسم. على سبيل المثال، إذا قرر النجم الأرجنتيني الاعتزال بعد كأس العالم 2026، سيكون بإمكانه تفعيل بند إنهاء عقده مبكرًا.


من جهة أخرى، يحتفظ إنتر ميامي بحق إنهاء العقد بعد عامين.


وفي حال عدم تفعيل أي من الطرفين لبند فسخ العقد، سيظل ميسي مع الفريق الأميركي حتى منتصف عام 2028، حينما يبلغ من العمر 41 عامًا.
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