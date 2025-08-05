بند "استثنائي" في عقد ميسي الجديد مع إنتر ميامي... إليكم تفاصيله

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كشفت تقارير صحفية عن تطور مفاجئ في مسيرة النجم ، حيث أفادت الأنباء بأنه لا يعتزم الاعتزال قريبًا.ووفقًا لإذاعة " " والصحفي تشافي كامبوس، يستعد لتجديد عقده مع لمدة ثلاث سنوات إضافية، ما سيبقيه في النادي الأميركي حتى عام 2028.هذا التجديد يعني أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا قد يشارك في 2026 مع منتخب ، قبل أن يفكر في اتخاذ قرار الاعتزال.ويضيف التقرير أن العقد الجديد سيمنح ميسي حرية إنهاء ارتباطه بنادي في نهاية كل موسم. على سبيل المثال، إذا قرر النجم الأرجنتيني الاعتزال بعد كأس العالم 2026، سيكون بإمكانه تفعيل بند إنهاء عقده مبكرًا.من جهة أخرى، يحتفظ ميامي بحق إنهاء العقد بعد عامين.وفي حال عدم تفعيل أي من الطرفين لبند فسخ العقد، سيظل ميسي مع الفريق الأميركي حتى منتصف عام 2028، حينما يبلغ من العمر 41 عامًا.