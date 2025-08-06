بتصميم خاص يحمل اسمه وعلم مصر... محمد صلاح يستعرض حذاءه الجديد (صورة)

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الحذاء، الذي تميز بألوانه الجريئة وتفاصيله الدقيقة، نال إعجابًا كبيرًا من جماهير " " ومحبي صلاح حول العالم، حيث أشادوا بالتصميم واعتبروه رمزًا لفخره بهويته وارتباطه العميق بجذوره، حتى في أدق تفاصيله الرياضية.لكن لم يكن اللافت في الحذاء لونه أو شكله فحسب، بل الرسالة التي حملها أيضًا، إذ طبع صلاح اسمه باللغة اللاتينية بجانب علم مصر على جانبه الخارجي.