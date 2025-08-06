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رياضة

بتصميم خاص يحمل اسمه وعلم مصر... محمد صلاح يستعرض حذاءه الجديد (صورة)

Lebanon 24
06-08-2025 | 01:05
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أثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الجدل مجددًا بعد استعراضه لحذائه الجديد بتصميم خاص يحمل اسمه وعلم مصر، وذلك في منشور شاركه مع متابعيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
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الحذاء، الذي تميز بألوانه الجريئة وتفاصيله الدقيقة، نال إعجابًا كبيرًا من جماهير "الريدز" ومحبي صلاح حول العالم، حيث أشادوا بالتصميم واعتبروه رمزًا لفخره بهويته المصرية وارتباطه العميق بجذوره، حتى في أدق تفاصيله الرياضية.


لكن لم يكن اللافت في الحذاء لونه أو شكله فحسب، بل الرسالة التي حملها أيضًا، إذ طبع صلاح اسمه باللغة اللاتينية بجانب علم مصر على جانبه الخارجي.

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