عمره 43 عامًا... وفاة حكم دولي سابق في الفيفا (صورة)

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ولم يعرف السبب الدقيق للوفاة حتى الآن.



يُذكر أن تشان دينه ثينه حصل على شارة التحكيم الدولية من عام 2019.

وذكر الاتحاد على موقعه الرسمي أنه خلال أداء الاختبار، الذي تطلب منه قطع مسافة 4 آلاف متر، فقد الحكم وعيه عند اللفة السابعة.وتدخل الفريق الطبي في الحال لتقديم الإسعافات الأولية، ثم تم نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة هناك.