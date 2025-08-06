30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
عمره 43 عامًا... وفاة حكم دولي سابق في الفيفا (صورة)
Lebanon 24
06-08-2025
|
01:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي
الحكم الدولي
السابق في
الاتحاد الدولي لكرة القدم
"
فيفا
"
تشان
دينه ثينه عن عمر ناهز 43 عاما، أثناء خضوعه اختبارا للتحمل البدني.
Advertisement
وذكر الاتحاد
الفيتنامي
لكرة القدم
على موقعه الرسمي أنه خلال أداء الاختبار، الذي تطلب منه قطع مسافة 4 آلاف متر، فقد الحكم وعيه عند اللفة السابعة.
وتدخل الفريق الطبي في الحال لتقديم الإسعافات الأولية، ثم تم نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة هناك.
ولم يعرف السبب الدقيق للوفاة حتى الآن.
يُذكر أن تشان دينه ثينه حصل على شارة التحكيم الدولية من
الفيفا
عام 2019.
مواضيع ذات صلة
عمره 53 عامًا فقط... وفاة قائد فريق كرة قدم بشكل مفاجئ (صورة)
Lebanon 24
عمره 53 عامًا فقط... وفاة قائد فريق كرة قدم بشكل مفاجئ (صورة)
06/08/2025 11:59:21
06/08/2025 11:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مؤلم.. رحيل مُفاجئ لنجمة الدراما عن 43 عاما يُثير التساؤلات عن سبب وفاتها (صورة)
Lebanon 24
خبر مؤلم.. رحيل مُفاجئ لنجمة الدراما عن 43 عاما يُثير التساؤلات عن سبب وفاتها (صورة)
06/08/2025 11:59:21
06/08/2025 11:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة مخرج شهير بعد أيام فقط على تعرّضه لوعكة صحية عن عمر 49 عاماً (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة مخرج شهير بعد أيام فقط على تعرّضه لوعكة صحية عن عمر 49 عاماً (صورة)
06/08/2025 11:59:21
06/08/2025 11:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع مرض السرطان.. وفاة فنان شهير عن 68 عاما (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع مع مرض السرطان.. وفاة فنان شهير عن 68 عاما (صورة)
06/08/2025 11:59:21
06/08/2025 11:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أثناء محاولته تسجيل رقم قياسي... مصرع سائق سباقات أميركي (فيديو)
Lebanon 24
أثناء محاولته تسجيل رقم قياسي... مصرع سائق سباقات أميركي (فيديو)
03:05 | 2025-08-06
06/08/2025 03:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
دعا إلى "محو غزة من الخريطة"... نادي ألماني يتراجع عن التعاقد مع لاعب إسرائيلي
Lebanon 24
دعا إلى "محو غزة من الخريطة"... نادي ألماني يتراجع عن التعاقد مع لاعب إسرائيلي
02:41 | 2025-08-06
06/08/2025 02:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم خاص يحمل اسمه وعلم مصر... محمد صلاح يستعرض حذاءه الجديد (صورة)
Lebanon 24
بتصميم خاص يحمل اسمه وعلم مصر... محمد صلاح يستعرض حذاءه الجديد (صورة)
01:05 | 2025-08-06
06/08/2025 01:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بند "استثنائي" في عقد ميسي الجديد مع إنتر ميامي... إليكم تفاصيله
Lebanon 24
بند "استثنائي" في عقد ميسي الجديد مع إنتر ميامي... إليكم تفاصيله
23:26 | 2025-08-05
05/08/2025 11:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قضى سهرة معها في ملهى ليلي وتبادلا القبل... نجم برشلونة الشهير يدخل علاقة غرامية مع مغنية أرجنتينية
Lebanon 24
قضى سهرة معها في ملهى ليلي وتبادلا القبل... نجم برشلونة الشهير يدخل علاقة غرامية مع مغنية أرجنتينية
23:00 | 2025-08-05
05/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توفيت خلال نومها... الموت يُغيّب وجهاً فنيّاً بارزاً
Lebanon 24
توفيت خلال نومها... الموت يُغيّب وجهاً فنيّاً بارزاً
08:39 | 2025-08-05
05/08/2025 08:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إخبار ضدّ ويليام نون
Lebanon 24
إخبار ضدّ ويليام نون
06:54 | 2025-08-05
05/08/2025 06:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يُنتظر أن تخرج به الحكومة من قرارات
Lebanon 24
هذا ما يُنتظر أن تخرج به الحكومة من قرارات
09:01 | 2025-08-05
05/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
Lebanon 24
عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
07:30 | 2025-08-05
05/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات التصعيد المحتملة بعد جلسة الحكومة
Lebanon 24
سيناريوهات التصعيد المحتملة بعد جلسة الحكومة
10:01 | 2025-08-05
05/08/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:05 | 2025-08-06
أثناء محاولته تسجيل رقم قياسي... مصرع سائق سباقات أميركي (فيديو)
02:41 | 2025-08-06
دعا إلى "محو غزة من الخريطة"... نادي ألماني يتراجع عن التعاقد مع لاعب إسرائيلي
01:05 | 2025-08-06
بتصميم خاص يحمل اسمه وعلم مصر... محمد صلاح يستعرض حذاءه الجديد (صورة)
23:26 | 2025-08-05
بند "استثنائي" في عقد ميسي الجديد مع إنتر ميامي... إليكم تفاصيله
23:00 | 2025-08-05
قضى سهرة معها في ملهى ليلي وتبادلا القبل... نجم برشلونة الشهير يدخل علاقة غرامية مع مغنية أرجنتينية
16:18 | 2025-08-05
فينيسيوس يرفض الاستمرار تحت ظل مبابي ويخطط للرحيل
فيديو
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
06/08/2025 11:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
06/08/2025 11:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
06/08/2025 11:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24