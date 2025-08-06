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رياضة

عمره 43 عامًا... وفاة حكم دولي سابق في الفيفا (صورة)

Lebanon 24
06-08-2025 | 01:17
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توفي الحكم الدولي السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تشان دينه ثينه عن عمر ناهز 43 عاما، أثناء خضوعه اختبارا للتحمل البدني.
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وذكر الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم على موقعه الرسمي أنه خلال أداء الاختبار، الذي تطلب منه قطع مسافة 4 آلاف متر، فقد الحكم وعيه عند اللفة السابعة.

وتدخل الفريق الطبي في الحال لتقديم الإسعافات الأولية، ثم تم نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة هناك.
 
ولم يعرف السبب الدقيق للوفاة حتى الآن.

يُذكر أن تشان دينه ثينه حصل على شارة التحكيم الدولية من الفيفا عام 2019.
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