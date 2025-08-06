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رياضة
دعا إلى "محو غزة من الخريطة"... نادي ألماني يتراجع عن التعاقد مع لاعب إسرائيلي
Lebanon 24
06-08-2025
|
02:41
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ذكرت صحيفة "
بيلد
"
الألمانية
أن نادي فورتونا دوسلدورف، الذي يلعب في
دوري
الدرجة الثانية الألماني "بوندسليغا 2"، قرر
التراجع عن
التعاقد مع المهاجم
الإسرائيلي
شون وايزمان، عقب موجة من الغضب الجماهيري التي أثارها محتوى سابق نشره على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي حول حرب غزة.
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وكان وايزمان، الذي يلعب حاليا في صفوف
غرناطة
الإسباني، قد خضع للفحص الطبي بالفعل في دوسلدورف، وكان على وشك التوقيع رسميا للنادي.
لكن النادي الألماني نشر بيانا مقتضبا على منصة "إكس" يوم الثلاثاء قال فيه: "درسنا صفقة شون وايزمان بعناية، لكننا قررنا في النهاية عدم المضي قدما في التعاقد".
ولم يوضح النادي أسباب القرار، غير أن صحيفة "بيلد" أكدت أن الخطوة جاءت استجابة لاعتراضات جماهيرية حادة عبر الإنترنت، بعد
الكشف عن
منشورات قديمة لوايزمان تعود إلى ما بعد هجوم
حماس
في 7 تشرين الاول 2023، والتي دعا فيها إلى "محو غزة من الخريطة" وإلقاء "200 طن من القنابل عليها"، بحسب الصحيفة.
كما أُشير إلى أن اللاعب أبدى إعجابه بمنشورات تفيد بأنه "لا يوجد أبرياء في غزة"، وأنه "لا حاجة لتحذيرهم".
وقد حذف وايزمان تلك المنشورات لاحقا.
ووفقا لبيلد، فقد كان من المقرر أن يصدر النادي بيان اعتذار مشترك مع اللاعب بعد توقيع العقد، إلا أن القرار النهائي جاء بإلغاء الصفقة تماما.
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