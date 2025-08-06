دعا إلى "محو غزة من الخريطة"... نادي ألماني يتراجع عن التعاقد مع لاعب إسرائيلي

Advertisement

وقد حذف وايزمان تلك المنشورات لاحقا.

وكان وايزمان، الذي يلعب حاليا في صفوف الإسباني، قد خضع للفحص الطبي بالفعل في دوسلدورف، وكان على وشك التوقيع رسميا للنادي.لكن النادي الألماني نشر بيانا مقتضبا على منصة "إكس" يوم الثلاثاء قال فيه: "درسنا صفقة شون وايزمان بعناية، لكننا قررنا في النهاية عدم المضي قدما في التعاقد".ولم يوضح النادي أسباب القرار، غير أن صحيفة "بيلد" أكدت أن الخطوة جاءت استجابة لاعتراضات جماهيرية حادة عبر الإنترنت، بعد منشورات قديمة لوايزمان تعود إلى ما بعد هجوم في 7 تشرين الاول 2023، والتي دعا فيها إلى "محو غزة من الخريطة" وإلقاء "200 طن من القنابل عليها"، بحسب الصحيفة.كما أُشير إلى أن اللاعب أبدى إعجابه بمنشورات تفيد بأنه "لا يوجد أبرياء في غزة"، وأنه "لا حاجة لتحذيرهم".