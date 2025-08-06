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رياضة

بسبب مكافأة ضائعة.. أزمة حادة بين شتيغن وبرشلونة

Lebanon 24
06-08-2025 | 07:06
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لا تزال العلاقة بين الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن ونادي برشلونة تشهد توترا متصاعدا، بعد أن كشفت تقارير صحفية عن سبب رئيسي يقف خلف رفض اللاعب التعاون مع إدارة النادي.
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ويرفض شتيغن التوقيع على النموذج الطبي الذي يسمح للنادي بإرسال تفاصيل إصابته وجراحته للجنة الطبية التابعة لرابطة "الليغا". وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن شتيغن يتعمد عرقلة هذا الإجراء، بدافع من رغبته في الانتقام، خاصة بعد تراجع ترتيبه بين حراس الفريق إلى المرتبة الثالثة خلف غارسيا وفويتشيك تشيزني، ورفضه الرحيل عن النادي رغم فقدانه للمركز الأساسي.
 
رغم أن برشلونة بدأ في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد شتيغن، اختار الرئيس خوان لابورتا في البداية لهجة تصالحية، إلا أن موقف النادي تغير بعد أن تبين أن اللاعب يتصرف بنية الإضرار، خاصة في ظل تجاهله لاتصالات الأطباء ورفضه التوقيع.

ويعتقد مسؤولو النادي أن شتيغن يهدف إلى عرقلة تسجيل زميليه الجديدين، بعدما أصرا على مجيئهما للنادي، وهو ما اعتبر بمثابة إعلان حرب من طرف الحارس الألماني.

وفقا لنفس المصدر، فإن تصرفات شتيغن تعود إلى شعوره بالغضب من المدرب هانز فليك، الذي استبعده من آخر مباراة في الموسم الماضي أمام أتلتيك بيلباو، ما منعه من بلوغ نسبة الـ60% من المباريات وبالتالي خسارة مكافأة مالية قدرها 3.5 مليون يورو. (روسيا اليوم) 
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